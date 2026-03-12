Рейтинг@Mail.ru
В Ярославле на месте "Шинника" построят новый стадион
16:56 12.03.2026
В Ярославле на месте "Шинника" построят новый стадион
В Ярославле на месте "Шинника" построят новый стадион
Новый футбольный стадион на 12 тысяч зрителей появится на месте нуждающегося в реконструкции "Шинника" в Ярославле, сообщил губернатор Ярославской области... РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026-03-12T16:56:00+03:00
2026-03-12T16:56:00+03:00
футбол
шинник
ярославль
первая лига
ярославль
шинник, ярославль, первая лига
Футбол, Шинник, Ярославль, Первая лига
В Ярославле на месте "Шинника" построят новый стадион

Новый стадион на 12 тысяч зрителей появится на месте "Шинника" в Ярославле

Футбольный стадион "Шинник" в Ярославле
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Новый футбольный стадион на 12 тысяч зрителей появится на месте нуждающегося в реконструкции "Шинника" в Ярославле, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев на пресс-конференции.
Ранее губернатор заявлял, что футбольный стадион "Шинник" находится в "тяжелом" состоянии, а ряд трибун – в аварийном. Он подчеркивал, что у правительства области есть "стратегическая задача – построить новый стадион, желательно там, где он сейчас находится". Также глава региона отмечал, что в обновление "Шинника" будут вложены средства ПСБ.
"Я вам скажу, что в любом случае это будет новый стадион. Он будет современный 12-тысячник. Он будет находиться на месте того стадиона, который у нас сейчас, – "Шинник". Соответственно, это будут полностью инвестиции ПСБ на 100%. И огромное спасибо коллегам за то, что такой проект мы с ними сделали", - сказал Евраев.
По его словам, подготовка проекта займет два года, а потом начнется строительство.
Губернатор рассказал, что вокруг стадиона будет современное офисное пространство, которое также возведет ПСБ.
"Это будет гордость Ярославля и Ярославской области", - подчеркнул Евраев.
Давид Вилья - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Чемпион мира вошел в совет директоров "Атлетико"
Вчера, 16:52
 
