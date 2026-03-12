В Ярославле на месте "Шинника" построят новый стадион

«

"Я вам скажу, что в любом случае это будет новый стадион. Он будет современный 12-тысячник. Он будет находиться на месте того стадиона, который у нас сейчас, – "Шинник". Соответственно, это будут полностью инвестиции ПСБ на 100%. И огромное спасибо коллегам за то, что такой проект мы с ними сделали", - сказал Евраев.