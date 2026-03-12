Рейтинг@Mail.ru
G7 призвала к производству энергоносителей для восполнения потерь - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:49 12.03.2026 (обновлено: 01:50 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/semerka-2080093421.html
G7 призвала к производству энергоносителей для восполнения потерь
G7 призвала к производству энергоносителей для восполнения потерь - РИА Новости, 12.03.2026
G7 призвала к производству энергоносителей для восполнения потерь
Лидеры G7 призвали к производству энергоносителей те страны, которые могут заменить теряемые объемы из-за кризиса вокруг Ирана, а также не ограничивать их... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T01:49:00+03:00
2026-03-12T01:50:00+03:00
в мире
иран
франция
g7
международное энергетическое агентство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156249/59/1562495947_0:299:2001:1424_1920x0_80_0_0_5dd17b0625edd42896b7d3ec5b6ce9c1.jpg
https://ria.ru/20260311/proliv-2080070591.html
иран
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156249/59/1562495947_21:0:1920:1424_1920x0_80_0_0_632f45c857d55dcbdb49a295ef7b28f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, франция, g7, международное энергетическое агентство
В мире, Иран, Франция, G7, Международное энергетическое агентство
G7 призвала к производству энергоносителей для восполнения потерь

G7 призвала страны восполнить потери энергоносителей из-за атаки на Иран

© Depositphotos.com / MakhnachДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Depositphotos.com / Makhnach
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Лидеры G7 призвали к производству энергоносителей те страны, которые могут заменить теряемые объемы из-за кризиса вокруг Ирана, а также не ограничивать их экспорт.
"Лидеры G7 выступают за энергетическое производство в странах, которые могут заменить блокируемые объемы, и призывают избегать любых мер по ограничению экспорта", - говорится в коммюнике, опубликованном на сайте председательства Франции в G7.
G7 в этой связи приветствовало решение Международного энергетического агентства о высвобождении 400 миллионов баррелей нефти из чрезвычайных запасов.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
СМИ: Иран нарастил экспорт нефти через Ормузский пролив вопреки атакам США
Вчера, 21:57
 
В миреИранФранцияG7Международное энергетическое агентство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала