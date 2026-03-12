https://ria.ru/20260312/semerka-2080093421.html
G7 призвала к производству энергоносителей для восполнения потерь
G7 призвала к производству энергоносителей для восполнения потерь - РИА Новости, 12.03.2026
G7 призвала к производству энергоносителей для восполнения потерь
Лидеры G7 призвали к производству энергоносителей те страны, которые могут заменить теряемые объемы из-за кризиса вокруг Ирана, а также не ограничивать их... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T01:49:00+03:00
2026-03-12T01:49:00+03:00
2026-03-12T01:50:00+03:00
в мире
иран
франция
g7
международное энергетическое агентство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156249/59/1562495947_0:299:2001:1424_1920x0_80_0_0_5dd17b0625edd42896b7d3ec5b6ce9c1.jpg
https://ria.ru/20260311/proliv-2080070591.html
иран
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156249/59/1562495947_21:0:1920:1424_1920x0_80_0_0_632f45c857d55dcbdb49a295ef7b28f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, франция, g7, международное энергетическое агентство
В мире, Иран, Франция, G7, Международное энергетическое агентство
G7 призвала к производству энергоносителей для восполнения потерь
G7 призвала страны восполнить потери энергоносителей из-за атаки на Иран