Губернатор Смоленской области обсудил реализуемые со Сбербанком проекты
Губернатор Смоленской области обсудил реализуемые со Сбербанком проекты - РИА Новости, 12.03.2026
Губернатор Смоленской области обсудил реализуемые со Сбербанком проекты
Губернатор Смоленской области Василий Анохин обсудил с управляющим Смоленским отделением Среднерусского банка Сбербанка Валерием Свиридовым уже достигнутые...
Губернатор Смоленской области обсудил реализуемые со Сбербанком проекты
Губернатор Смоленской области Анохин обсудил реализуемые со Сбербанком проекты
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин обсудил с управляющим Смоленским отделением Среднерусского банка Сбербанка Валерием Свиридовым уже достигнутые результаты и перспективы взаимодействия.
"Совместно со Сбербанком реализуем проекты, направленные на развитие региона и повышение качества жизни смолян", — написал Анохин в своем канале в мессенджере Max.
Глава региона и Свиридов договорились продолжить работу по внедрению современных технологических решений в различные сферы. Применение искусственного интеллекта актуально в сферах образования, здравоохранения и других.
"Говорили о модернизации пассажирского транспорта, обновлении коммунальной и дорожно-строительной техники. Совместными усилиями будем развивать цифровые решения в системе управления пассажирскими перевозками", — отметил губернатор.
Обсудили возможности участия банка в проектах по развитию городских территорий: создании парковочных пространств и благоустройстве общественных зон. Так, в 2024 году при поддержке финорганизации провели реконструкцию городского сада имени М.И. Глинки в Смоленске и открыли там мультимедийный фонтан.
Отдельное внимание уделили инициативам, связанным со статусом Смоленска как Молодежной столицы России. При поддержке банка планируется запуск проекта для начинающих предпринимателей.
"Молодые участники под руководством наставников смогут развивать свои бизнес-идеи. Кроме того, в мае Сбербанк традиционно проведет в Смоленске “Зеленый марафон”", — заключил Анохин.