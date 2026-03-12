Губернатор Смоленской области обсудил реализуемые со Сбербанком проекты

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин обсудил с управляющим Смоленским отделением Среднерусского банка Сбербанка Валерием Свиридовым уже достигнутые результаты и перспективы взаимодействия.

"Совместно со Сбербанком реализуем проекты, направленные на развитие региона и повышение качества жизни смолян", — написал Анохин в своем канале в мессенджере Max.

Глава региона и Свиридов договорились продолжить работу по внедрению современных технологических решений в различные сферы. Применение искусственного интеллекта актуально в сферах образования, здравоохранения и других.

"Говорили о модернизации пассажирского транспорта, обновлении коммунальной и дорожно-строительной техники. Совместными усилиями будем развивать цифровые решения в системе управления пассажирскими перевозками", — отметил губернатор.

Обсудили возможности участия банка в проектах по развитию городских территорий: создании парковочных пространств и благоустройстве общественных зон. Так, в 2024 году при поддержке финорганизации провели реконструкцию городского сада имени М.И. Глинки в Смоленске и открыли там мультимедийный фонтан.

Отдельное внимание уделили инициативам, связанным со статусом Смоленска как Молодежной столицы России. При поддержке банка планируется запуск проекта для начинающих предпринимателей.