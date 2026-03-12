https://ria.ru/20260312/samolet-2080234838.html
Самолет шведских ВВС ведет разведку вблизи границ России
Самолет шведских ВВС ведет разведку вблизи границ России - РИА Новости, 12.03.2026
Самолет шведских ВВС ведет разведку вблизи границ России
Самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream IV ВВС Швеции ведет разведку над территорией Финляндии в непосредственной близости от границ России, выяснило РИА... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T14:47:00+03:00
2026-03-12T14:47:00+03:00
2026-03-12T14:47:00+03:00
в мире
финляндия
россия
швеция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888009682_0:29:1200:704_1920x0_80_0_0_24cfd4bb8c88f8fd8aec36c23df18e34.jpg
https://ria.ru/20260311/samolet-2080014405.html
финляндия
россия
швеция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888009682_78:0:1145:800_1920x0_80_0_0_2bbe5c922aac19ffb474eef3a84c4001.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, россия, швеция
В мире, Финляндия, Россия, Швеция
Самолет шведских ВВС ведет разведку вблизи границ России
Самолет ВВС Швеции ведет разведку над территорией Финляндии вблизи границ России