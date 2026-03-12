Рейтинг@Mail.ru
Самолет шведских ВВС ведет разведку вблизи границ России - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:47 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/samolet-2080234838.html
Самолет шведских ВВС ведет разведку вблизи границ России
Самолет шведских ВВС ведет разведку вблизи границ России - РИА Новости, 12.03.2026
Самолет шведских ВВС ведет разведку вблизи границ России
Самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream IV ВВС Швеции ведет разведку над территорией Финляндии в непосредственной близости от границ России, выяснило РИА... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T14:47:00+03:00
2026-03-12T14:47:00+03:00
в мире
финляндия
россия
швеция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888009682_0:29:1200:704_1920x0_80_0_0_24cfd4bb8c88f8fd8aec36c23df18e34.jpg
https://ria.ru/20260311/samolet-2080014405.html
финляндия
россия
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888009682_78:0:1145:800_1920x0_80_0_0_2bbe5c922aac19ffb474eef3a84c4001.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, россия, швеция
В мире, Финляндия, Россия, Швеция
Самолет шведских ВВС ведет разведку вблизи границ России

Самолет ВВС Швеции ведет разведку над территорией Финляндии вблизи границ России

CC BY-SA 2.0 / Anna Zvereva / Swedish Air Force, 024, Gulfstream GIV-SPСамолет Gulfstream GIV шведских ВВС
Самолет Gulfstream GIV шведских ВВС - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
CC BY-SA 2.0 / Anna Zvereva / Swedish Air Force, 024, Gulfstream GIV-SP
Самолет Gulfstream GIV шведских ВВС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream IV ВВС Швеции ведет разведку над территорией Финляндии в непосредственной близости от границ России, выяснило РИА Новости, изучив полетные данные.
Борт поднялся в воздух с авиабазы шведских военно-воздушных сил в Линчепинге около четырех часов назад и совершил несколько пролетов вдоль восточной границы Финляндии. В определенные моменты он оказывался на расстоянии примерно 300 километров от Мурманска.
Кроме того, над Балтийским морем недалеко от принадлежащего Швеции острова Готланд наматывает круги другой самолет-разведчик ВВС страны Learjet 35A.
Самолет RC-135W Rivet Joint британских ВВС - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Британский и шведский самолеты-разведчики летали возле российских границ
11 марта, 17:01
 
В миреФинляндияРоссияШвеция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала