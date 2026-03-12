Рейтинг@Mail.ru
Луис Энрике выделил высокий уровень игры ногами вратаря команды Сафонова - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
10:27 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/safonov-2080149607.html
Луис Энрике выделил высокий уровень игры ногами вратаря команды Сафонова
Луис Энрике выделил высокий уровень игры ногами вратаря команды Сафонова - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Луис Энрике выделил высокий уровень игры ногами вратаря команды Сафонова
Главный тренер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике оценил игру голкипера команды Матвея Сафонова, выделив его уровень игры ногами. РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026-03-12T10:27:00+03:00
2026-03-12T10:27:00+03:00
футбол
спорт
луис энрике
матвей сафонов
пари сен-жермен (псж)
челси
лига чемпионов уефа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054019376_0:29:1080:637_1920x0_80_0_0_48a23058fecbdc3d3d5beb0ad586f8e5.jpg
https://ria.ru/20260312/siti-2080149293.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054019376_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_aed2ac776951906b5dbbe3edc74a4308.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, луис энрике, матвей сафонов, пари сен-жермен (псж), челси, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Луис Энрике, Матвей Сафонов, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Челси, Лига чемпионов УЕФА
Луис Энрике выделил высокий уровень игры ногами вратаря команды Сафонова

Тренер "ПСЖ" Луис Энрике отметил уровень игры ногами вратаря команды Сафонова

© Фотография из соцсетейМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Фотография из соцсетей
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Главный тренер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике оценил игру голкипера команды Матвея Сафонова, выделив его уровень игры ногами.
В среду "ПСЖ" на домашнем поле обыграл лондонский "Челси" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 5:2. Сафонов провел на поле весь матч и отразил три удара. Всего на его счету в текущем сезоне 14 игр (пять - на ноль). Россиянин вышел в стартовом составе парижан в десятой игре подряд.
"Мы играем высокой линией обороны и довольно много владеем мячом. Матвей очень хорош с мячом. Как и другие игроки, он должен хорошо владеть им, это его работа как голкипера. И он демонстрирует очень высокий уровень в этом компоненте. Я рад выступлению каждого сегодня", - сказал Луис Энрике в интервью Okko.
Ответный матч пройдет 17 марта в Лондоне. "ПСЖ" является действующим победителем Лиги чемпионов.
Хосеп Гвардиола - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Гвардиола заявил, что не отчаивается после разгромного поражения от "Реала"
Вчера, 10:26
 
ФутболСпортЛуис ЭнрикеМатвей СафоновПари Сен-Жермен (ПСЖ)ЧелсиЛига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Порту
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Панатинаикос
    Бетис
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Рома
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Астон Вилла
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Мидтъюлланн
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Генк
    Фрайбург
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Лион
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Брага
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала