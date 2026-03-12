https://ria.ru/20260312/safonov-2080149607.html
Луис Энрике выделил высокий уровень игры ногами вратаря команды Сафонова
Луис Энрике выделил высокий уровень игры ногами вратаря команды Сафонова - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Луис Энрике выделил высокий уровень игры ногами вратаря команды Сафонова
Главный тренер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике оценил игру голкипера команды Матвея Сафонова, выделив его уровень игры ногами. РИА Новости Спорт, 12.03.2026
