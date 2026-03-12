Сафонов прокомментировал победу "ПСЖ" над "Челси"

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российский вратарь футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов отметил важность преимущества в счете после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против лондонского "Челси".

Встреча состоялась в среду в Париже и завершилась со счетом 5:2. Сафонов провел на поле весь матч и отразил три удара. Всего на его счету в текущем сезоне 14 игр (пять - на ноль).

После игры россиянин в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) опубликовал подборку фотографий с матча.

"Первый матч 1/8 финала. Важная разница перед ответным матчем", - подписал фотографии Сафонов.