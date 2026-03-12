Сафонов прокомментировал победу "ПСЖ" над "Челси"

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российский вратарь футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов отметил важность преимущества в счете после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против лондонского "Челси".
Встреча состоялась в среду в Париже и завершилась со счетом 5:2. Сафонов провел на поле весь матч и отразил три удара. Всего на его счету в текущем сезоне 14 игр (пять - на ноль).
11 марта 2026 • начало в 23:00
Завершен
10’ • Брадли Баркола
(Жуан Невеш)
40’ • Усман Дембеле
74’ • Витинья
86’ • Хвича Кварацхелия
(Вильям Пачо)
90’ • Хвича Кварацхелия
28’ • Мало Густо
57’ • Энцо Фернандес
После игры россиянин в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) опубликовал подборку фотографий с матча.
"Первый матч 1/8 финала. Важная разница перед ответным матчем", - подписал фотографии Сафонов.
Ответный матч пройдет 17 марта в Лондоне. "ПСЖ" является действующим победителем Лиги чемпионов.