Рейтинг@Mail.ru
"ПСЖ" с Сафоновым разгромил дома "Челси" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:59 12.03.2026 (обновлено: 01:02 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/safonov-2080089016.html
"ПСЖ" с Сафоновым разгромил дома "Челси" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов
"ПСЖ" с Сафоновым разгромил дома "Челси" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
"ПСЖ" с Сафоновым разгромил дома "Челси" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" победил английский "Челси" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026-03-12T00:59:00+03:00
2026-03-12T01:02:00+03:00
футбол
спорт
усман дембеле
витинья (2000)
хвича кварацхелия
пари сен-жермен (псж)
челси
лига чемпионов уефа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080086757_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_ac7b5f42d2bc0407a8404db1f3a6e89f.png
https://ria.ru/20260312/khaykin-2080088704.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080086757_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_539ac4cab8d86e348ccc7aa1643cdc91.png
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, усман дембеле, витинья (2000), хвича кварацхелия, пари сен-жермен (псж), челси, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Усман Дембеле, Витинья (2000), Хвича Кварацхелия, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Челси, Лига чемпионов УЕФА
"ПСЖ" с Сафоновым разгромил дома "Челси" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

"ПСЖ" с Сафоновым дома победил "Челси" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

© Фотография из соцсетейБрэдли Баркола
Брэдли Баркола - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Фотография из соцсетей
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" победил английский "Челси" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Встреча в Париже завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев, у которых мячи забили Брадли Барколя (10-я минута), Усман Дембеле (40), Витинья (74) и Хвича Кварацхелия (86, 90+4). В составе лондонской команды отличились Мало Гюсто (28) и Энцо Фернандес (57).
Лига чемпионов УЕФА
11 марта 2026 • начало в 23:00
Завершен
ПСЖ
5 : 2
Челси
10‎’‎ • Брадли Баркола
(Жуан Невеш)
40‎’‎ • Усман Дембеле
74‎’‎ • Витинья
(Хвича Кварацхелия)
86‎’‎ • Хвича Кварацхелия
(Вильям Пачо)
90‎’‎ • Хвича Кварацхелия
(Ашраф Хакими)
28‎’‎ • Мало Густо
(Энцо Фернандес)
57‎’‎ • Энцо Фернандес
(Педру Нету)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов провел на поле весь матч и отразил три удара. Всего на его счету в текущем сезоне 14 игр, из которых пять - на ноль.
Ответный матч пройдет 17 марта в Лондоне.
Футболисты Будё-Глимт - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
"Будё-Глимт" с Хайкиным всухую победил "Спортинг" в матче 1/8 финала ЛЧ
Вчера, 00:58
 
ФутболСпортУсман ДембелеВитинья (2000)Хвича КварацхелияПари Сен-Жермен (ПСЖ)ЧелсиЛига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Порту
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Панатинаикос
    Бетис
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Рома
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Астон Вилла
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Мидтъюлланн
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Генк
    Фрайбург
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Лион
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Брага
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала