https://ria.ru/20260312/rozhkov-2080243802.html
Рожков: все российские паралимпийцы хотят участвовать в церемонии закрытия
Рожков: все российские паралимпийцы хотят участвовать в церемонии закрытия - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Рожков: все российские паралимпийцы хотят участвовать в церемонии закрытия
Все российские участники Паралимпиады-2026 выразили желание принять участие в церемонии закрытия Игр в Италии, сообщил глава Паралимпийского комитета России... РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026-03-12T15:23:00+03:00
2026-03-12T15:23:00+03:00
2026-03-12T15:23:00+03:00
паралимпийский комитет россии (пкр)
павел рожков
паралимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079146233_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_9571a60cc085e63126bbc2e7a4ccff30.jpg
https://ria.ru/20260312/paralimpiada-2080243588.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079146233_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f2851872d1d9149a5e94facf1ea7747d.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
паралимпийский комитет россии (пкр), павел рожков, паралимпийские игры
Паралимпийский комитет России (ПКР), Павел Рожков, Паралимпийские игры
Рожков: все российские паралимпийцы хотят участвовать в церемонии закрытия
Рожков: все российские паралимпийцы хотят участвовать в церемонии закрытия Игр
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 12 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Все российские участники Паралимпиады-2026 выразили желание принять участие в церемонии закрытия Игр в Италии, сообщил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть российских атлетов и один ведущий. На счету национальной команды шесть медалей: четыре золотые и две бронзовые.
«
"Все спортсмены изъявили желание пойти на церемонию закрытия. Ограничений нет", - сказал Рожков журналистам.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах ПКР.