"Всегда будет врагом". В США набросились на ЕС из-за России
20:46 12.03.2026
"Всегда будет врагом". В США набросились на ЕС из-за России
Евросоюз всегда будет выставлять Россию своим врагом, заявил политический аналитик Алан Уотсон в соцсети X.
РИА Новости
Флаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Евросоюз всегда будет выставлять Россию своим врагом, заявил политический аналитик Алан Уотсон в соцсети X.
"Упоенные собственным идиотизмом, обремененные долгами европейские лидеры, без папочки Трампа, не знают, как двигаться дальше в Украине… потому что у них его нет. Но, конечно же, что бы ни случилось, "Россия всегда будет их врагом…", — написал он.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на государства НАТО, в этом нет никакого смысла.
Путин констатировал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
