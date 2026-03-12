https://ria.ru/20260312/rossiya-2080339708.html
"Всегда будет врагом". В США набросились на ЕС из-за России
"Всегда будет врагом". В США набросились на ЕС из-за России - РИА Новости, 12.03.2026
"Всегда будет врагом". В США набросились на ЕС из-за России
Евросоюз всегда будет выставлять Россию своим врагом, заявил политический аналитик Алан Уотсон в соцсети X. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T20:46:00+03:00
2026-03-12T20:46:00+03:00
2026-03-12T23:40:00+03:00
в мире
россия
украина
владимир путин
такер карлсон
нато
россия
украина
"Всегда будет врагом". В США набросились на ЕС из-за России
Аналитик Уотсон: Евросоюз всегда будет выставлять Россию своим врагом