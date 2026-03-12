"Всегда будет врагом". В США набросились на ЕС из-за России

«

"Упоенные собственным идиотизмом, обремененные долгами европейские лидеры, без папочки Трампа, не знают, как двигаться дальше в Украине… потому что у них его нет. Но, конечно же, что бы ни случилось, "Россия всегда будет их врагом…", — написал он.