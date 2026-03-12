Главком НАТО заявил, что Россия сохраняет потенциал для создания угроз США

ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Россия, несмотря на продолжающийся конфликт на Украине, сохраняет возможности и потенциал для создания угроз интересам США благодаря своему все более разнообразному ядерному арсеналу и асимметричным военным возможностям, утверждает главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.