17:53 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/rossija-2080288472.html
в мире
россия
сша
европа
нато
Главком НАТО заявил, что Россия сохраняет потенциал для создания угроз США

Гринкевич: Россия, несмотря на конфликт с Украиной, может угрожать интересам США

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Clayton LenhardtФлаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Clayton Lenhardt
Флаг НАТО . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Россия, несмотря на продолжающийся конфликт на Украине, сохраняет возможности и потенциал для создания угроз интересам США благодаря своему все более разнообразному ядерному арсеналу и асимметричным военным возможностям, утверждает главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.
"Россия сохраняет потенциал и возможности для создания угрозы интересам США благодаря своему обширному и все более диверсифицированному ядерному арсеналу, асимметричным возможностям, а также боеспособным сухопутным, воздушным и морским силам", - сказал Гринкевич во время слушания в сенате.
Гринкевич также отметил, что Россия по-прежнему обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом и продолжает наращивать боевые возможности своих военно-воздушных и военно-морских сил.
Россия в последние годы не раз заявляла о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
