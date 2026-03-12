https://ria.ru/20260312/rossija-2080270590.html
Москалькова рассказала о содержании задержанных в России украинцев
Граждане Украины, задержанные в России за противодействие СВО, в ходе опросов во время обменов заключенными с украинской стороной рассказывают о достойных... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T16:47:00+03:00
общество
украина
россия
татьяна москалькова
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
украина
россия
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Граждане Украины, задержанные в России за противодействие СВО, в ходе опросов во время обменов заключенными с украинской стороной рассказывают о достойных условиях содержания в российских учреждениях уголовно-исполнительной системы, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Сегодня в учреждениях уголовно-исполнительной системы достаточно большое количество граждан Украины
, задержанных за противодействие СВО. При осуществлении обменов я и мои сотрудники участвуем в опросах граждан Украины, которые переходят на ту сторону... В большинстве случаев они говорят о том, что им были предоставлены достойные условия", - сказала Москалькова
на коллегии ФСИН России
.
По ее словам, у этих граждан Украины есть возможность высказать свое независимое мнение, так как опрос происходит на территории Белоруссии
.
Омбудсмен подчеркнула, что в российских учреждениях задержанные украинцы имеют право на осуществление прогулок, возможность пользоваться литературой, иметь одежду по сезону, они обеспечены постельными принадлежностями и питанием.
"Они не могут трудиться, находясь в наших учреждениях, многие содержатся уже два, три и четыре года. Они также не во всех учреждениях обеспечены радиоточками и возможностью получать другую информацию, что с правочеловеческой точки зрения, да и с политической, заслуживало бы внимания", - добавила Москалькова.