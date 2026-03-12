Рейтинг@Mail.ru
Москалькова рассказала о содержании задержанных в России украинцев - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/rossija-2080270590.html
Москалькова рассказала о содержании задержанных в России украинцев
Москалькова рассказала о содержании задержанных в России украинцев - РИА Новости, 12.03.2026
Москалькова рассказала о содержании задержанных в России украинцев
Граждане Украины, задержанные в России за противодействие СВО, в ходе опросов во время обменов заключенными с украинской стороной рассказывают о достойных... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T16:47:00+03:00
2026-03-12T16:47:00+03:00
общество
украина
россия
татьяна москалькова
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068514981_0:133:2967:1802_1920x0_80_0_0_99c6f4a5a4f05877754d8686f5d1b599.jpg
https://ria.ru/20260312/moskalkova-2080258510.html
https://ria.ru/20260305/rossija-2078628688.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068514981_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_672bee556fdfbf873683ce33d497319f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, украина, россия, татьяна москалькова, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Общество, Украина, Россия, Татьяна Москалькова, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Москалькова рассказала о содержании задержанных в России украинцев

Москалькова: задержанные в РФ украинцы говорят о достойных условиях содержания

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Граждане Украины, задержанные в России за противодействие СВО, в ходе опросов во время обменов заключенными с украинской стороной рассказывают о достойных условиях содержания в российских учреждениях уголовно-исполнительной системы, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Сегодня в учреждениях уголовно-исполнительной системы достаточно большое количество граждан Украины, задержанных за противодействие СВО. При осуществлении обменов я и мои сотрудники участвуем в опросах граждан Украины, которые переходят на ту сторону... В большинстве случаев они говорят о том, что им были предоставлены достойные условия", - сказала Москалькова на коллегии ФСИН России.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Москалькова предложила помиловать отбывших более половины срока иностранцев
Вчера, 16:08
По ее словам, у этих граждан Украины есть возможность высказать свое независимое мнение, так как опрос происходит на территории Белоруссии.
Омбудсмен подчеркнула, что в российских учреждениях задержанные украинцы имеют право на осуществление прогулок, возможность пользоваться литературой, иметь одежду по сезону, они обеспечены постельными принадлежностями и питанием.
"Они не могут трудиться, находясь в наших учреждениях, многие содержатся уже два, три и четыре года. Они также не во всех учреждениях обеспечены радиоточками и возможностью получать другую информацию, что с правочеловеческой точки зрения, да и с политической, заслуживало бы внимания", - добавила Москалькова.
Паспорт гражданина Украины - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Стало известно, сколько украинцев въехали в Россию в 2025 году
5 марта, 03:09
 
ОбществоУкраинаРоссияТатьяна МоскальковаФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала