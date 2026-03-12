Рейтинг@Mail.ru
Ученые Сколтеха впервые в России отредактировали геном пшеницы
Наука
 
05:36 12.03.2026
Ученые Сколтеха впервые в России отредактировали геном пшеницы
Ученые Сколтеха впервые в России отредактировали геном пшеницы
россия
россия, сколковский институт науки и технологий, наука
Ученые Сколтеха впервые в России отредактировали геном пшеницы

© РИА Новости / Илья Питалев
Пшеница
© РИА Новости / Илья Питалев
Пшеница . Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Ученые Сколтеха впервые в России успешно отредактировали геном пшеницы с помощью метода CRISPR-Cas - в результате эксперимента получены мутантные линии с измененной структурой, дающие в два раза больше зерен с одного колоса, сообщили РИА Новости в Сколтехе.
Эта разработка открывает возможности создания новых сортов с повышенной продуктивностью на той же посевной площади.
Метод CRISPR Cas – это так называемые биологические "ножницы", позволяющие вырезать, заменять и встраивать фрагменты генетического кода.
"Работа велась над геном, который, по аналогии с рисом, отвечает за термочувствительную мужскую стерильность. Из-за сложной генетической структуры пшеницы исследователи получили целую коллекцию растений с различными мутациями. Помимо запланированных термочувствительных линий, эксперимент выявил побочный, но крайне важный эффект: у части мутантов изменилась структура колоса", - пояснили в Сколтехе.
"Мы получили удивительную, разнообразную коллекцию мутантов. Уже сейчас в нашем фитотроне появились формы с увеличенным числом зерновок. С одного маленького колоска вместо привычных двух-четырех зерен мы собираем шесть. Неизвестно, что в итоге окажется ценнее — запланированные стерильные линии или эти новые формы. Мы считаем это действительно большим достижением", — заявила профессор Сколтеха Елена Потокина.
Исследователи верят в практическую значимость работы для российского и мирового сельского хозяйства в условиях меняющегося климата. "Помимо пшеницы, в лаборатории ведется широкая работа по редактированию генов сои, подсолнечника и гуара — культуры, которую пытаются адаптировать для выращивания в России", - добавили в Сколтехе.
В настоящее время ученые готовятся к следующему этапу исследований — выращиванию следующего поколения мутантных растений при разных температурах для проверки стабильности признаков, полученных в результате эксперимента.
Наука Россия Сколковский институт науки и технологий
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
