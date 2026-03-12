Ученые Сколтеха впервые в России отредактировали геном пшеницы

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Ученые Сколтеха впервые в России успешно отредактировали геном пшеницы с помощью метода CRISPR-Cas - в результате эксперимента получены мутантные линии с измененной структурой, дающие в два раза больше зерен с одного колоса, сообщили РИА Новости в Сколтехе.

Эта разработка открывает возможности создания новых сортов с повышенной продуктивностью на той же посевной площади.

Метод CRISPR Cas – это так называемые биологические "ножницы", позволяющие вырезать, заменять и встраивать фрагменты генетического кода.

"Работа велась над геном, который, по аналогии с рисом, отвечает за термочувствительную мужскую стерильность. Из-за сложной генетической структуры пшеницы исследователи получили целую коллекцию растений с различными мутациями. Помимо запланированных термочувствительных линий, эксперимент выявил побочный, но крайне важный эффект: у части мутантов изменилась структура колоса", - пояснили в Сколтехе

"Мы получили удивительную, разнообразную коллекцию мутантов. Уже сейчас в нашем фитотроне появились формы с увеличенным числом зерновок. С одного маленького колоска вместо привычных двух-четырех зерен мы собираем шесть. Неизвестно, что в итоге окажется ценнее — запланированные стерильные линии или эти новые формы. Мы считаем это действительно большим достижением", — заявила профессор Сколтеха Елена Потокина.

Исследователи верят в практическую значимость работы для российского и мирового сельского хозяйства в условиях меняющегося климата. "Помимо пшеницы, в лаборатории ведется широкая работа по редактированию генов сои, подсолнечника и гуара — культуры, которую пытаются адаптировать для выращивания в России", - добавили в Сколтехе.