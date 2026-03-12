Рейтинг@Mail.ru
Росавиация ждет от Azur Air четкий план устранения замечаний после проверки - РИА Новости, 12.03.2026
21:29 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/rosaviatsiya-2080347998.html
Росавиация ждет от Azur Air четкий план устранения замечаний после проверки
Росавиация ждет от Azur Air четкий план устранения замечаний после проверки - РИА Новости, 12.03.2026
Росавиация ждет от Azur Air четкий план устранения замечаний после проверки
Росавиация ожидает от авиакомпании Azur Air четкий план устранения замечаний, выявленных в ходе проверки Ространснадзора, сообщила Росавиация. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T21:29:00+03:00
2026-03-12T21:29:00+03:00
https://ria.ru/20260312/rosaviatsiya-2080345112.html
Росавиация ждет от Azur Air четкий план устранения замечаний после проверки

Росавиация ожидает от Azur Air четкий план устранения замечаний после проверки

Логотип авиакомпании AZUR air
Логотип авиакомпании AZUR air


Логотип авиакомпании AZUR air. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Росавиация ожидает от авиакомпании Azur Air четкий план устранения замечаний, выявленных в ходе проверки Ространснадзора, сообщила Росавиация.
"Накануне принятого Росавиацией решения (об ограничении срока сертификата Azur Air – ред.) Дмитрий Ядров провел встречу с генеральным директором "Азур Эйр" Евгением Королевым. На ней обсуждалась ситуация в авиакомпании, выявленные в ее деятельности нарушения. От перевозчика ждут четкий план устранения замечаний", - говорится в сообщении.
