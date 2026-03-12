Росавиация ограничила срок действия сертификата Azur Air

" Росавиация ввела ограничения на срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании "Азур Эйр" (Azur Air) до 8 июня 2026 года. <…> Устранение выявленных нарушений находится на контроле Ространснадзора . Если до 8 июня их не устранят, сертификат эксплуатанта перевозчика будет аннулирован", — говорится в публикации в Telegram-канале .

Замечания, в частности, касаются несоблюдения обязательных требований российского воздушного законодательства. Росавиация ожидает от авиакомпании четкий план по исправлению недочетов. Руководству Azur Air также рекомендовали в кратчайшие сроки повысить уровень безопасности полетов и сократить программу рейсов.

Авиаперевозчик заявил, что в скором времени подготовит план корректирующих мероприятий и отчитается об их выполнении. Введенные ограничения не повлияют на полеты, все обязательства перед пассажирами выполняются в полном объеме, добавили в Azur Air.