21:18 12.03.2026 (обновлено: 22:06 12.03.2026)
Росавиация ограничила срок действия сертификата Azur Air
Росавиация ограничила срок действия сертификата Azur Air

Росавиация ограничила срок действия сертификата Azur Air до 8 июня

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Росавиация может запретить Azur Air выполнять рейсы из-за замечаний после внеплановой проверки перевозчика, сообщили в ведомстве.
"Росавиация ввела ограничения на срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании "Азур Эйр" (Azur Air) до 8 июня 2026 года. <…> Устранение выявленных нарушений находится на контроле Ространснадзора. Если до 8 июня их не устранят, сертификат эксплуатанта перевозчика будет аннулирован", — говорится в публикации в Telegram-канале.

Замечания, в частности, касаются несоблюдения обязательных требований российского воздушного законодательства. Росавиация ожидает от авиакомпании четкий план по исправлению недочетов. Руководству Azur Air также рекомендовали в кратчайшие сроки повысить уровень безопасности полетов и сократить программу рейсов.
Авиаперевозчик заявил, что в скором времени подготовит план корректирующих мероприятий и отчитается об их выполнении. Введенные ограничения не повлияют на полеты, все обязательства перед пассажирами выполняются в полном объеме, добавили в Azur Air.
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Azur AirФедеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)Происшествия
 
 
