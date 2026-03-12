https://ria.ru/20260312/rosaviatsiya-2080345112.html
Росавиация ограничила срок действия сертификата Azur Air
Росавиация ограничила срок действия сертификата Azur Air - РИА Новости, 12.03.2026
Росавиация ограничила срок действия сертификата Azur Air
Росавиация может запретить Azur Air выполнять рейсы из-за замечаний после внеплановой проверки перевозчика, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T21:18:00+03:00
2026-03-12T21:18:00+03:00
2026-03-12T22:06:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
azur air
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069784255_0:49:1200:724_1920x0_80_0_0_2483ad1ecbaf8708f0f5532d277b71d8.jpg
https://ria.ru/20260224/samolet-2076504960.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069784255_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_942a55360e681d4cc46aba806d4be513.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), azur air, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), происшествия
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Azur Air, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Происшествия
Росавиация ограничила срок действия сертификата Azur Air
Росавиация ограничила срок действия сертификата Azur Air до 8 июня
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Росавиация может запретить Azur Air выполнять рейсы из-за замечаний после внеплановой проверки перевозчика, сообщили в ведомстве.
«
"Росавиация ввела ограничения на срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании "Азур Эйр" (Azur Air) до 8 июня 2026 года. <…> Устранение выявленных нарушений находится на контроле Ространснадзора. Если до 8 июня их не устранят, сертификат эксплуатанта перевозчика будет аннулирован", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Замечания, в частности, касаются несоблюдения обязательных требований российского воздушного законодательства. Росавиация ожидает от авиакомпании четкий план по исправлению недочетов. Руководству Azur Air также рекомендовали в кратчайшие сроки повысить уровень безопасности полетов и сократить программу рейсов.
Авиаперевозчик заявил, что в скором времени подготовит план корректирующих мероприятий и отчитается об их выполнении. Введенные ограничения не повлияют на полеты, все обязательства перед пассажирами выполняются в полном объеме, добавили в Azur Air.