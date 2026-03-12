Рейтинг@Mail.ru
Росавиация рекомендовала Azur Air повысить безопасность полетов - РИА Новости, 12.03.2026
21:29 12.03.2026
Росавиация рекомендовала Azur Air повысить безопасность полетов
Росавиация рекомендовала Azur Air повысить безопасность полетов - РИА Новости, 12.03.2026
Росавиация рекомендовала Azur Air повысить безопасность полетов
Руководству авиакомпании Azur Air из-за выявленных в ходе проверки Ространснадзором нарушений рекомендовано в кратчайшие сроки повысить уровень безопасности... РИА Новости, 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/rosaviatsiya-2080347998.html
azur air, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Azur Air, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Росавиация рекомендовала Azur Air повысить безопасность полетов

Росавиация рекомендовала Azur Air повысить уровень безопасности полетов

CC BY 2.0 / Alec Wilson / D-AZUBСамолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air
Самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
CC BY 2.0 / Alec Wilson / D-AZUB
Самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Руководству авиакомпании Azur Air из-за выявленных в ходе проверки Ространснадзором нарушений рекомендовано в кратчайшие сроки повысить уровень безопасности полетов и сократить программу рейсов, говорится в сообщении Росавиации.
"Руководству перевозчика рекомендовано: в кратчайшие сроки повысить уровень безопасности полетов; провести тщательный внутренний аудит собственных подразделений по поддержанию летной годности и техническому обслуживанию авиатехники; сократить программу рейсов", - говорится в сообщении.
Логотип авиакомпании AZUR air - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Росавиация ждет от Azur Air четкий план устранения замечаний после проверки
Вчера, 21:29
 
Azur AirФедеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
