https://ria.ru/20260312/rosaviatsija-2080348156.html
Росавиация рекомендовала Azur Air повысить безопасность полетов
Росавиация рекомендовала Azur Air повысить безопасность полетов - РИА Новости, 12.03.2026
Росавиация рекомендовала Azur Air повысить безопасность полетов
Руководству авиакомпании Azur Air из-за выявленных в ходе проверки Ространснадзором нарушений рекомендовано в кратчайшие сроки повысить уровень безопасности... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T21:29:00+03:00
2026-03-12T21:29:00+03:00
2026-03-12T21:29:00+03:00
azur air
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151372/85/1513728538_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_cce67126fc980d064292144bc35ce797.jpg
https://ria.ru/20260312/rosaviatsiya-2080347998.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151372/85/1513728538_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_f80f8c1c6198a4c95ed6d7533b9641e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
azur air, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Azur Air, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Росавиация рекомендовала Azur Air повысить безопасность полетов
Росавиация рекомендовала Azur Air повысить уровень безопасности полетов