Росавиация рекомендовала Azur Air повысить безопасность полетов

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Руководству авиакомпании Azur Air из-за выявленных в ходе проверки Ространснадзором нарушений рекомендовано в кратчайшие сроки повысить уровень безопасности полетов и сократить программу рейсов, говорится в сообщении Росавиации.