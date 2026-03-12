Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: более 20 ЖК по реновации строят на юго-западе Москвы - РИА Новости, 12.03.2026
09:07 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/renovatsiya-2080091640.html
Ефимов: более 20 ЖК по реновации строят на юго-западе Москвы
Ефимов: более 20 ЖК по реновации строят на юго-западе Москвы - РИА Новости, 12.03.2026
Ефимов: более 20 ЖК по реновации строят на юго-западе Москвы
В юго-западной части Москвы возводят 21 жилой комплекс по программе реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T09:07:00+03:00
2026-03-12T09:07:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080091299_0:9:2000:1134_1920x0_80_0_0_fc7a4168868024ee9224f1da204cd03f.jpg
https://ria.ru/20260304/renovatsiya-2078431304.html
https://realty.ria.ru/20260227/sobjanin-2077175684.html
москва
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: более 20 ЖК по реновации строят на юго-западе Москвы

Ефимов: на юго-западе Москвы идет строительство 21 ЖК по реновации

© Фото : Пресс-служба Градостроительного комплекса МосквыПроект ЖК по реновации в Москве
Проект ЖК по реновации в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Фото : Пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы
Проект ЖК по реновации в Москве
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В юго-западной части Москвы возводят 21 жилой комплекс по программе реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«
"Сейчас новые дома возводят в семи районах Юго-Западного административного округа. Площадь всех жилых комплексов составит более 950 тысяч квадратных метров. В них предусмотрено почти 9,3 тысячи квартир с готовой отделкой общей жилой площадью около 560 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Реновация - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Власти Москвы в 2026 году планируют обновить рекорд стройки по реновации
4 марта, 12:50
В тех же ЖК будут обустроены 120 квартир для маломобильных жителей, добавил замглавы города.
Как отмечается в сообщении градкомплекса, больше всего новостроек возводят в Зюзине - девять объектов. В районах Котловка и Коньково по три дома, в Академическом и Обручевском районах - по два жилых комплекса, в Ломоносовском и Черемушках - по одному.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Собянин встретился с новоселами дома по реновации в Можайском районе
27 февраля, 14:44
После окончания строительства двор каждого ЖК благоустроят. В частности, там запланированы более 100 досуговых зон, в том числе детские площадки, пространства для занятий спортом и для отдыха, подчеркнули в пресс-службе градостроительного комплекса Москвы.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в новый дом, построенный по реновации в Можайском районе, заселятся более 250 человек из двух соседних домов.
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
