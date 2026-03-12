Ефимов: более 20 ЖК по реновации строят на юго-западе Москвы

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В юго-западной части Москвы возводят 21 жилой комплекс по программе реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Сейчас новые дома возводят в семи районах Юго-Западного административного округа. Площадь всех жилых комплексов составит более 950 тысяч квадратных метров. В них предусмотрено почти 9,3 тысячи квартир с готовой отделкой общей жилой площадью около 560 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В тех же ЖК будут обустроены 120 квартир для маломобильных жителей, добавил замглавы города.
Как отмечается в сообщении градкомплекса, больше всего новостроек возводят в Зюзине - девять объектов. В районах Котловка и Коньково по три дома, в Академическом и Обручевском районах - по два жилых комплекса, в Ломоносовском и Черемушках - по одному.
После окончания строительства двор каждого ЖК благоустроят. В частности, там запланированы более 100 досуговых зон, в том числе детские площадки, пространства для занятий спортом и для отдыха, подчеркнули в пресс-службе градостроительного комплекса Москвы.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в новый дом, построенный по реновации в Можайском районе, заселятся более 250 человек из двух соседних домов.