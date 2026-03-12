Ефимов: более 20 ЖК по реновации строят на юго-западе Москвы

"Сейчас новые дома возводят в семи районах Юго-Западного административного округа. Площадь всех жилых комплексов составит более 950 тысяч квадратных метров. В них предусмотрено почти 9,3 тысячи квартир с готовой отделкой общей жилой площадью около 560 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Как отмечается в сообщении градкомплекса, больше всего новостроек возводят в Зюзине - девять объектов. В районах Котловка и Коньково по три дома, в Академическом и Обручевском районах - по два жилых комплекса, в Ломоносовском и Черемушках - по одному.