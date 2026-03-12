В Московском планетарии рассказали, когда начнется весна

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Весеннее равноденствие, с которого в северном полушарии Земли начинается астрономическая весна, наступит вечером 20 марта, сообщили РИА Новости в Московском планетарии.

"Астрономическая весна - весеннее равноденствие - 20 марта 2026 года в 17 часов 46 минут по московскому времени", - сказал собеседник агентства.

Восход Солнца 20 марта произойдёт точно на востоке, а зайдёт оно точно на западе, день и ночь при этом будут длиться по 12 часов. В Южном полушарии Земли, напротив, начнётся астрономическая осень.