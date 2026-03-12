Рейтинг@Mail.ru
В Московском планетарии рассказали, когда начнется весна
Наука
 
02:28 12.03.2026
В Московском планетарии рассказали, когда начнется весна
В Московском планетарии рассказали, когда начнется весна - РИА Новости, 12.03.2026
В Московском планетарии рассказали, когда начнется весна
Весеннее равноденствие, с которого в северном полушарии Земли начинается астрономическая весна, наступит вечером 20 марта, сообщили РИА Новости в Московском... РИА Новости, 12.03.2026
наука
земля
московский планетарий
общество
космос - риа наука
https://ria.ru/astronomiya/den-vesennego-ravnodenstviya/
земля
земля, московский планетарий, общество, космос - риа наука
Наука, Земля, Московский планетарий, Общество, Космос - РИА Наука
В Московском планетарии рассказали, когда начнется весна

Весеннее равноденствие наступит в северном полушарии Земли 20 марта

© Depositphotos.com / kevron2002Восход Солнца из космоса. Иллюстрация
Восход Солнца из космоса. Иллюстрация - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Depositphotos.com / kevron2002
Восход Солнца из космоса. Иллюстрация. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Весеннее равноденствие, с которого в северном полушарии Земли начинается астрономическая весна, наступит вечером 20 марта, сообщили РИА Новости в Московском планетарии.
"Астрономическая весна - весеннее равноденствие - 20 марта 2026 года в 17 часов 46 минут по московскому времени", - сказал собеседник агентства.
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Климатологи предупредили, какими будут весна и лето 2026-го
10 марта, 17:51
Равноденствие происходит, когда Солнце пересекает небесный экватор – большой круг, параллельный плоскости земного экватора. Такое пересечение происходит потому, что плоскость эклиптики (в которой, как кажется земному наблюдателю, происходит движение Солнца), наклонена к оси Земли.
Восход Солнца 20 марта произойдёт точно на востоке, а зайдёт оно точно на западе, день и ночь при этом будут длиться по 12 часов. В Южном полушарии Земли, напротив, начнётся астрономическая осень.
Восход солнца - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
День весеннего равноденствия 2026: когда наступит, что это и как отмечают
21 марта 2025, 12:56
 
Наука Земля Московский планетарий Общество Космос - РИА Наука
 
 
