В Московском планетарии рассказали, когда начнется весна

2026-03-12T02:28:00+03:00
Весеннее равноденствие наступит в северном полушарии Земли 20 марта
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Весеннее равноденствие, с которого в северном полушарии Земли начинается астрономическая весна, наступит вечером 20 марта, сообщили РИА Новости в Московском планетарии.
"Астрономическая весна - весеннее равноденствие - 20 марта 2026 года в 17 часов 46 минут по московскому времени", - сказал собеседник агентства.
Равноденствие происходит, когда Солнце пересекает небесный экватор – большой круг, параллельный плоскости земного экватора. Такое пересечение происходит потому, что плоскость эклиптики (в которой, как кажется земному наблюдателю, происходит движение Солнца), наклонена к оси Земли
.
Восход Солнца 20 марта произойдёт точно на востоке, а зайдёт оно точно на западе, день и ночь при этом будут длиться по 12 часов. В Южном полушарии Земли, напротив, начнётся астрономическая осень.