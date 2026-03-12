https://ria.ru/20260312/rassrochka-2080083837.html
Юрист предупредила о риске покупки товаров в рассрочку
Оформление рассрочки нередко включает в себя дополнительные платные сервисы для клиента. Какие риски это за собой влечет, рассказала агентству "Прайм" член
2026-03-12T02:10:00+03:00
2026-03-12T02:10:00+03:00
2026-03-12T02:19:00+03:00
Юрист Безмаленко: рассрочки часто включают в себя дополнительные платные сервисы
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости.
Оформление рассрочки нередко включает в себя дополнительные платные сервисы для клиента. Какие риски это за собой влечет, рассказала агентству “Прайм
” член международной ассоциации Юристов и Медиаторов 4legal Евгения Безмаленко.
Подключение таких сервисов, как страхование жизни, SMS-информирование (RTS), юридическая поддержка, доступ к онлайн-кинотеатрам и т.д. при рассрочке порой незаметно для клиента. Соответствующие галочки уже могут быть проставлены в договоре. Или менеджер убеждает, что без всего этого рассрочку не дадут.
“Согласно статье 16 Закона "О защите прав потребителей", вам не могут навязывать дополнительные услуги. Отказ от дополнительных опций не должен влиять на решение о выдаче рассрочки”, — предупредила юрист.
Многие ошибочно полагают, что рассрочка — это "не кредит", и она нигде не учитывается. Однако это полноценный кредит, который отражается в вашей кредитной истории как активное обязательство. Даже несколько небольших рассрочек могут повысить долговую нагрузку и снизить ваш кредитный рейтинг, предупредила она.