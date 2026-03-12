Рейтинг@Mail.ru
Юрист предупредила о риске покупки товаров в рассрочку - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:10 12.03.2026 (обновлено: 02:19 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/rassrochka-2080083837.html
Юрист предупредила о риске покупки товаров в рассрочку
Юрист предупредила о риске покупки товаров в рассрочку - РИА Новости, 12.03.2026
Юрист предупредила о риске покупки товаров в рассрочку
Оформление рассрочки нередко включает в себя дополнительные платные сервисы для клиента. Какие риски это за собой влечет, рассказала агентству “Прайм” член... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T02:10:00+03:00
2026-03-12T02:19:00+03:00
евгения безмаленко
кредит
россия
общество
международная ассоциация юристов и медиаторов 4legal
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152776/35/1527763583_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_3f23855266ed3e4651bcb5f2e1b89bfe.jpg
https://ria.ru/20260224/kreditka-2076148458.html
https://ria.ru/20260206/kredit-2072584618.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152776/35/1527763583_171:0:1948:1333_1920x0_80_0_0_56cea6b54a549d20ccbd0032f0010575.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евгения безмаленко, кредит, россия, общество, международная ассоциация юристов и медиаторов 4legal
Евгения Безмаленко, Кредит, Россия, Общество, Международная Ассоциация юристов и медиаторов 4legal
Юрист предупредила о риске покупки товаров в рассрочку

Юрист Безмаленко: рассрочки часто включают в себя дополнительные платные сервисы

© Depositphotos.com / photography33Мужчина подписывает документы
Мужчина подписывает документы - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Depositphotos.com / photography33
Мужчина подписывает документы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Оформление рассрочки нередко включает в себя дополнительные платные сервисы для клиента. Какие риски это за собой влечет, рассказала агентству “Прайм” член международной ассоциации Юристов и Медиаторов 4legal Евгения Безмаленко.
Подключение таких сервисов, как страхование жизни, SMS-информирование (RTS), юридическая поддержка, доступ к онлайн-кинотеатрам и т.д. при рассрочке порой незаметно для клиента. Соответствующие галочки уже могут быть проставлены в договоре. Или менеджер убеждает, что без всего этого рассрочку не дадут.
Сотрудница в операционном зале банка - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Экономист раскрыла опасности кредитки с лимитом в 50 тысяч рублей
24 февраля, 02:10
“Согласно статье 16 Закона "О защите прав потребителей", вам не могут навязывать дополнительные услуги. Отказ от дополнительных опций не должен влиять на решение о выдаче рассрочки”, — предупредила юрист.
Многие ошибочно полагают, что рассрочка — это "не кредит", и она нигде не учитывается. Однако это полноценный кредит, который отражается в вашей кредитной истории как активное обязательство. Даже несколько небольших рассрочек могут повысить долговую нагрузку и снизить ваш кредитный рейтинг, предупредила она.
Отделение Сбербанка - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Раскрыто, кому не дадут кредит даже при хорошем доходе
6 февраля, 02:17
 
Евгения БезмаленкоКредитРоссияОбществоМеждународная Ассоциация юристов и медиаторов 4legal
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала