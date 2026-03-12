Юрист предупредила о риске покупки товаров в рассрочку

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Оформление рассрочки нередко включает в себя дополнительные платные сервисы для клиента. Какие риски это за собой влечет, рассказала агентству “ Оформление рассрочки нередко включает в себя дополнительные платные сервисы для клиента. Какие риски это за собой влечет, рассказала агентству “ Прайм ” член международной ассоциации Юристов и Медиаторов 4legal Евгения Безмаленко.

Подключение таких сервисов, как страхование жизни, SMS-информирование (RTS), юридическая поддержка, доступ к онлайн-кинотеатрам и т.д. при рассрочке порой незаметно для клиента. Соответствующие галочки уже могут быть проставлены в договоре. Или менеджер убеждает, что без всего этого рассрочку не дадут.

“Согласно статье 16 Закона "О защите прав потребителей", вам не могут навязывать дополнительные услуги. Отказ от дополнительных опций не должен влиять на решение о выдаче рассрочки”, — предупредила юрист.