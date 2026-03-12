https://ria.ru/20260312/ranenie-2080157895.html
В МИД Ирана сообщили о ранении верховного лидера страны
В МИД Ирана сообщили о ранении верховного лидера страны - РИА Новости, 12.03.2026
В МИД Ирана сообщили о ранении верховного лидера страны
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил ранение, сообщил представитель МИД республики Эсмаил Багаи. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T10:59:00+03:00
2026-03-12T10:59:00+03:00
2026-03-12T16:52:00+03:00
в мире
мид ирана
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078383750_88:229:1249:882_1920x0_80_0_0_e597df56f9a3a32851fe0153859fd37f.jpg
https://ria.ru/20260312/iran-2080100650.html
https://ria.ru/20260312/dzhalali-2080182738.html
https://ria.ru/20260312/dzhalali-2080133997.html
https://ria.ru/20260312/iran-2080029806.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078383750_0:179:1249:1116_1920x0_80_0_0_828cecc7c4f6ec380df5762f986ba9cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мид ирана, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, МИД Ирана, Военная операция США и Израиля против Ирана
В МИД Ирана сообщили о ранении верховного лидера страны
МИД Ирана подтвердил ранение нового верховного лидера Моджтаба Хаменеи
РИМ, 12 мар — РИА Новости. Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил ранение, сообщил представитель МИД республики Эсмаил Багаи.
«
"Он ранен, но чувствует себя хорошо. Не знаю, когда он произнесет свою первую речь", — заявил он в интервью итальянской газете Corriere della Sera
.
Совет экспертов в ночь на 9 марта подтвердил, что Моджтаба стал новым верховным лидером Ирана.
Представитель МИД уточнил, что на пост претендовали три или четыре человека, но большинство проголосовало за Хаменеи-младшего.
Говоря об условиях для прекращения огня, Багаи заявил, что сейчас Тегеран сосредоточен на обороне.
"В июне 2025 года, после 12 дней, США
и Израиль сказали: "Давайте остановимся". И мы остановились. Это прекращение огня было фарсом. Поэтому сейчас вся страна полна решимости защищать себя", — напомнил он.
Бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в первый же день военной операции США и Израиля — 28 февраля. В стране объявили 40-дневный траур. Исламская республика чуть более недели находилась под управлением временного руководящего совета, куда вошли президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи и член Совета стражей конституции Алиреза Арафи.
Военная кампания США и Израиля против Ирана продолжается вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами.
В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.