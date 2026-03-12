В МИД Ирана сообщили о ранении верховного лидера страны

РИМ, 12 мар — РИА Новости. Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил ранение, сообщил представитель МИД республики Эсмаил Багаи.

« "Он ранен, но чувствует себя хорошо. Не знаю, когда он произнесет свою первую речь", — заявил он в интервью итальянской газете Corriere della Sera

Совет экспертов в ночь на 9 марта подтвердил, что Моджтаба стал новым верховным лидером Ирана.

Представитель МИД уточнил, что на пост претендовали три или четыре человека, но большинство проголосовало за Хаменеи-младшего.

Говоря об условиях для прекращения огня, Багаи заявил, что сейчас Тегеран сосредоточен на обороне.

"В июне 2025 года, после 12 дней, США и Израиль сказали: "Давайте остановимся". И мы остановились. Это прекращение огня было фарсом. Поэтому сейчас вся страна полна решимости защищать себя", — напомнил он.

Бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в первый же день военной операции США и Израиля — 28 февраля. В стране объявили 40-дневный траур. Исламская республика чуть более недели находилась под управлением временного руководящего совета, куда вошли президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи и член Совета стражей конституции Алиреза Арафи.

Военная кампания США и Израиля против Ирана продолжается вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами.