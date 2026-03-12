https://ria.ru/20260312/radio-2080130515.html
"Радио Судного дня" передало четыре новых сообщения за час
"Радио Судного дня" передало четыре новых сообщения за час - РИА Новости, 12.03.2026
"Радио Судного дня" передало четыре новых сообщения за час
Четыре сигнала прозвучало в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня" за час ранним утром в четверг, среди них - "Кобочелн" и... РИА Новости, 12.03.2026
в мире
радиостанция судного дня
"Радио Судного дня" передало четыре новых сообщения за час
"Радиостанция Судного дня" передала "Кобочелн", "Голубей" и еще два сигнала