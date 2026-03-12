"ПСЖ" Сафонова прибил "Челси", а "Реал" уничтожил "Сити". Такая любимая ЛЧ!

Французский "Пари Сен-Жермен", за который выступает вратарь сборной России Матвей Сафонов, уверенно победил английский "Челси" и практически гарантировал себе участие в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26. Автор РИА Новости Спорт с восхищением рассказывает об этом и других матчах среды в главном клубном турнире Старого Света.

Ремейк финала клубного ЧМ

Французские чемпионы и лондонцы встречаются нечасто, но это всегда искрометно. И с забавными совпадениями: в 2015 и 2016 годах команды бились в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, и оба раза "ПСЖ" оказался сильнее. Сначала помог гостевой гол, а затем на руку Златану Ибрагимовичу и компании сыграли две победы с одинаковым счетом 2:1. Нынешний капитан парижан Маркиньос во всех тех встречах был в основе.

Но пролетело девять лет, и "синие" взяли реванш. И это было очень больно. В прошлом году "ПСЖ" штамповал победы как на внутренней арене (ставшее обыденным золото чемпионата плюс Кубок и Суперкубок Франции), так и на внешней (исторический первый триумф в ЛЧ и последовавший затем Суперкубок УЕФА). Но всего один трофей не покорился парням Луиса Энрике: летом на клубном чемпионате мира в США лучшему клубу Европы в финале щелкнул по носу "Челси", неожиданно забивший три безответных мяча покидавшему "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумме.

Спустя полгода — новая битва

И снова 1/8 финала ЛЧ. Правда, Энцо Мареска уже уволен с поста главного тренера "Челси" (его место занял малоизвестный до января 2026-го Лиам Росеньор), а первым номером "ПСЖ" стал наш Матвей Сафонов. Для воспитанника "Краснодара" это десятый матч кряду в стартовом составе парижан.

И опять получилось круто! Семь забитых мячей, постоянные перехваты инициативы, отменные голы, потасовка в концовке. Но — что не совсем круто — умершая интрига. "Челси" сегодня был слабее, и даже при небывалом везении и сумасшедшей поддержке родных трибун "синим" вряд ли по силам выбить действующего победителя еврокубка на следующей неделе.

Хотя проигрывать лондонцы совсем не хотели. Открыл счет "ПСЖ" после неберущегося удара Брадли Барколя под перекладину, но гости отыгрались. Мало Гюсто пробил низом, и Матвей не успел сгруппироваться. Дальше обладатель "Золотого мяча" Усман Дембеле размотал защитника и положил в дальний угол — 2:1 к перерыву. И 2:2 на 57-й минуте! Чемпион мира Энцо Фернандес остался один в центре штрафной и просто расстрелял Сафонова.

Была бы справедливым исходом ничья? Возможно, но Витинья посчитал иначе. Португалец получил пас от Хвичи Кварацхелии и красиво перебросил вышедшего из ворот вратаря Филипа Йоргенсена. Который, пожалуй, плохо сыграл в этом эпизоде... Однако в четвертом голе-красавце и пятом мяче Хвичи никакой вины голкипера не было. "Челси" деклассирован грузинской звездой!

Что по итогу? Яркая победа "ПСЖ" и ставший куда проще выезд на "Стэмфорд Бридж" через неделю.

Клубы АПЛ проваливаются в ЛЧ

"Реал" прибил Хосепа Гвардиолу. В первом тайме против "Манчестер Сити" хозяева уже решили все вопросы: Федерико Вальверде оформил хет-трик за 22 минуты! Как сообщает портал Opta, в среду уругвайский полузащитник забил столько же голов, сколько за предыдущие 75 матчей в ЛЧ. Могло быть и четыре, но Винисиус Жуниор не реализовал пенальти — спасибо Доннарумме, что счет так и остался 3:0.

"Арсенал" чуть не проиграл . Лидер Английской премьер-лиги (АПЛ) стал лучшим на общем этапе нынешнего сезона ЛЧ, не потерпев ни одного поражения. В Леверкузене впечатляющая серия команды Микеля Артеты чуть не прервалась: на старте второго тайма немцы открыли счет благодаря удару головой Роберта Андриха, однако в концовке экс-футболист "Байера" Кай Хаверц с одиннадцатиметровой отметки сравнял. Все еще непобежденные!

. Лидер Английской премьер-лиги (АПЛ) стал лучшим на общем этапе нынешнего сезона ЛЧ, не потерпев ни одного поражения. В Леверкузене впечатляющая серия команды Микеля Артеты чуть не прервалась: на старте второго тайма немцы открыли счет благодаря удару головой Роберта Андриха, однако в концовке экс-футболист "Байера" Кай Хаверц с одиннадцатиметровой отметки сравнял. Все еще непобежденные! Главное открытие сезона ЛЧ продолжает разрывать. Норвежский "Будё-Глимт" снес в стыках миланский "Интер" и получил в соперники "Спортинг". Снова победа! Пока хоронить португальцев не будем, однако отметим: после 0:3 на выезде спастись в Лиссабоне будет очень непросто. Кстати, вечер для российского футбола получился историческим, ведь впервые в истории два наших голкипера сыграли в плей-офф Лиги чемпионов в один день: о Сафонове мы уже сказали — упомянем и Никиту Хайкина, который сохранил в неприкосновенности ворота норвежского клуба.

Кому досталось накануне?

Самый интересный матч прошел в Мадриде, где местный " Атлетико " испепелил английский " Тоттенхэм ", забив к 22-й минуте четыре мяча. Матч в итоге завершился со счетом 5:2, однако вряд ли в Лондоне у "шпор" получится отыграться… Кстати, главным антигероем встречи стал сын бывшего вратаря "Сатурна" Антонина Кински, который дебютировал в ЛЧ и после двух результативных ошибок был заменен уже на 17-й минуте.

" испепелил английский " ", забив к 22-й минуте четыре мяча. Матч в итоге завершился со счетом 5:2, однако вряд ли в Лондоне у "шпор" получится отыграться… Кстати, главным антигероем встречи стал сын бывшего вратаря "Сатурна" Антонина Кински, который дебютировал в ЛЧ и после двух результативных ошибок был заменен уже на 17-й минуте. Еще меньше шансов перед ответной встречей у итальянской " Аталанты ". Точнее, шансов вообще нет: команда из Бергамо была разгромлена " Баварией " (1:6) и теперь полетит в Мюнхен с задачей сохранить лицо и не проиграть с еще большим счетом.

". Точнее, шансов вообще нет: команда из Бергамо была разгромлена " " (1:6) и теперь полетит в Мюнхен с задачей сохранить лицо и не проиграть с еще большим счетом. " Барселона " чуть не провалилась в Англии, где на 85-й минуте позволила забить " Ньюкаслу ". На счастье каталонцев, "сороки" не смогли удержать победу и пропустили с пенальти уже в компенсированное время.

" чуть не провалилась в Англии, где на 85-й минуте позволила забить " ". На счастье каталонцев, "сороки" не смогли удержать победу и пропустили с пенальти уже в компенсированное время. Наконец, о главной сенсации вторника. Это "Ливерпуль" прилетел в Стамбул и проиграл "Галатасараю" с минимальным счетом. Пропустив уже на седьмой минуте, "красные" так и не смогли вскрыть оборону турок, которые вслед за "Ювентусом" хотят выбить из ЛЧ еще и чемпионов АПЛ.

Поразительно, что ни один (!) из шести английских клубов не смог победить в первых матчах 1/8 финала ЛЧ.

Когда ответные встречи

Вторник / 17 марта:

"Спортинг" — "Будё-Глимт" *;

*; "Арсенал" — "Байер";

"Манчестер Сити" — "Реал";

"Челси" — "ПСЖ".

Среда / 18 марта:

"Барселона" — "Ньюкасл" *;

*; "Тоттенхэм" — "Атлетико";

"Бавария" — "Аталанта";

"Ливерпуль" — "Галатасарай".