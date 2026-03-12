На Кубани прокуратура контролирует помощь пострадавшим от атаки БПЛА

КРАСНОДАР, 12 мар – РИА Новости. Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан и оказание помощи пострадавшим в результате атаки БПЛА на сельскохозяйственном предприятии в Каневском районе Краснодарского края, сообщает краевая прокуратура в Telegram-канале.
В четверг губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об атаке БПЛА на сельскохозяйственное предприятие в промзоне станицы Новоминской Каневского района Кубани. В результате атаки один человек погиб, двое пострадавших сотрудников предприятия были госпитализированы.
"В Каневском районе в результате атаки БПЛА повреждено сельскохозяйственное предприятие, есть погибший и пострадавшие. Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан и оказание им помощи", - говорится в сообщении.
Личный контроль за ситуацией осуществляет прокурор района Александр Рахвалов, отметили в надзорном ведомстве.
