На Кубани прокуратура контролирует помощь пострадавшим от атаки БПЛА - РИА Новости, 12.03.2026
Специальная военная операция на Украине
 
15:59 12.03.2026
На Кубани прокуратура контролирует помощь пострадавшим от атаки БПЛА
специальная военная операция на украине
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодарский край, вениамин кондратьев
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
КРАСНОДАР, 12 мар – РИА Новости. Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан и оказание помощи пострадавшим в результате атаки БПЛА на сельскохозяйственном предприятии в Каневском районе Краснодарского края, сообщает краевая прокуратура в Telegram-канале.
В четверг губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об атаке БПЛА на сельскохозяйственное предприятие в промзоне станицы Новоминской Каневского района Кубани. В результате атаки один человек погиб, двое пострадавших сотрудников предприятия были госпитализированы.
"В Каневском районе в результате атаки БПЛА повреждено сельскохозяйственное предприятие, есть погибший и пострадавшие. Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан и оказание им помощи", - говорится в сообщении.
Личный контроль за ситуацией осуществляет прокурор района Александр Рахвалов, отметили в надзорном ведомстве.
Заголовок открываемого материала