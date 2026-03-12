Рейтинг@Mail.ru
08:57 12.03.2026 (обновлено: 09:14 12.03.2026)
В Вологодской области загорелся частный дом, три человека погибли
происшествия, вологодская область
Происшествия, Вологодская область
В Вологодской области загорелся частный дом, три человека погибли

В Вологодской области 2 взрослых и подросток погибли при пожаре в частном доме

© Фото : Главное управление МЧС России по Вологодской областиЛиквидация пожара в частном доме в поселке Кудангский Вологодской области
Ликвидация пожара в частном доме в поселке Кудангский Вологодской области - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Фото : Главное управление МЧС России по Вологодской области
Ликвидация пожара в частном доме в поселке Кудангский Вологодской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в частном доме в Вологодской области, сообщает региональное ГУМЧС.
Пожар произошел ночью в поселке Кудангский в частном одноэтажном деревянном жилом доме. Общая площадь пожара составила 90 квадратных метров.
«

"Во время разборки и проливки конструкций дома были обнаружены тела троих погибших. Предположительно, это проживающие там двое взрослых и их 17-летняя дочь", - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
 
ПроисшествияВологодская область
 
 
