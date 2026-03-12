https://ria.ru/20260312/pozhar-2080129538.html
В Вологодской области загорелся частный дом, три человека погибли
В Вологодской области загорелся частный дом, три человека погибли
В Вологодской области загорелся частный дом, три человека погибли
Три человека погибли при пожаре в частном доме в Вологодской области, сообщает региональное ГУМЧС. РИА Новости, 12.03.2026
В Вологодской области загорелся частный дом, три человека погибли
В Вологодской области 2 взрослых и подросток погибли при пожаре в частном доме