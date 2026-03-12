https://ria.ru/20260312/pozhar-2080117253.html
На Кубани на территории нефтебазы из-за падения БПЛА вспыхнул пожар
Возгорание на 150 "квадратах" произошло на территории нефтебазы из-за падения обломков БПЛА в Тихорецком районе Кубани, пострадавших нет, сообщает оперштаб... РИА Новости, 12.03.2026
происшествия
тихорецкий район
краснодарский край
