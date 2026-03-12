Рейтинг@Mail.ru
На Кубани на территории нефтебазы из-за падения БПЛА вспыхнул пожар - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:12 12.03.2026 (обновлено: 07:13 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/pozhar-2080117253.html
На Кубани на территории нефтебазы из-за падения БПЛА вспыхнул пожар
На Кубани на территории нефтебазы из-за падения БПЛА вспыхнул пожар - РИА Новости, 12.03.2026
На Кубани на территории нефтебазы из-за падения БПЛА вспыхнул пожар
Возгорание на 150 "квадратах" произошло на территории нефтебазы из-за падения обломков БПЛА в Тихорецком районе Кубани, пострадавших нет, сообщает оперштаб... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T07:12:00+03:00
2026-03-12T07:13:00+03:00
происшествия
тихорецкий район
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149505/21/1495052155_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_a69a1dfd0d9491b9f114b7d7666cda71.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
тихорецкий район
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149505/21/1495052155_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_8e847d16b54f747f9eda99378ddd262e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тихорецкий район, краснодарский край
Происшествия, Тихорецкий район, Краснодарский край
На Кубани на территории нефтебазы из-за падения БПЛА вспыхнул пожар

На Кубани загорелась нефтебаза после падения обломков БПЛА

© РИА НовостиПожар на нефтебазе
Пожар на нефтебазе - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости
Пожар на нефтебазе . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Возгорание на 150 "квадратах" произошло на территории нефтебазы из-за падения обломков БПЛА в Тихорецком районе Кубани, пострадавших нет, сообщает оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.
Тихорецком районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы. Пострадавших нет. Общая площадь пожара составляет 150 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияТихорецкий районКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала