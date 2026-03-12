Рейтинг@Mail.ru
19:54 12.03.2026 (обновлено: 20:04 12.03.2026)
Грузовик с российской гумпомощью отправился из Азербайджана в Иран
азербайджан
иран
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
азербайджан, иран, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Азербайджан, Иран, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
БАКУ, 12 мар – РИА Новости. Гуманитарная помощь для Ирана, доставленная самолетом МЧС России в азербайджанский город Ленкорань, отправлена на грузовиках в Исламскую Республику Иран, сообщили РИА Новости в азербайджанской государственной погранслужбе.
"Грузовики Иранского Красного Полумесяца с гуманитарной помощью отправились в Иран через пограничный пункт "Астара" на ирано-азербайджанской границе", - сообщили в погранслужбе.
В четверг самолет Ил-76 министерства по чрезвычайным ситуациям России с гуманитарной помощью приземлился в Ленкоранском международном аэропорту. Гуманитарный груз весом более 30 тонн состоит из медикаментов и аптечек.
Накануне между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и его азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым состоялся телефонный разговор. Путин выразил благодарность Алиеву за оперативную помощь в эвакуации из Исламской Республики Иран российских граждан, а также созданные условия для доставки гуманитарной помощи, отправленной его страной Ирану, через азербайджанскую территорию.
Моджтаба Хаменеи - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Верховный лидер Ирана поблагодарил союзников за поддержку
АзербайджанИранРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
