Грузовик с российской гумпомощью отправился из Азербайджана в Иран
Грузовик с российской гумпомощью отправился из Азербайджана в Иран - РИА Новости, 12.03.2026
Грузовик с российской гумпомощью отправился из Азербайджана в Иран
Гуманитарная помощь для Ирана, доставленная самолетом МЧС России в азербайджанский город Ленкорань, отправлена на грузовиках в Исламскую Республику Иран,... РИА Новости, 12.03.2026
Грузовик с российской гуманитарной помощью отправился из Азербайджана в Иран