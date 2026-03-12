Рейтинг@Mail.ru
Российский посол поблагодарил Баку за помощь в доставке гумпомощи Ирану - РИА Новости, 12.03.2026
17:12 12.03.2026
Российский посол поблагодарил Баку за помощь в доставке гумпомощи Ирану
Российский посол поблагодарил Баку за помощь в доставке гумпомощи Ирану

Флаг Азербайджана в Баку
Флаг Азербайджана в Баку. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Посол РФ в Баку Михаил Евдокимов поблагодарил власти Азербайджана за содействие в доставке гуманитарной помощи Ирану
Ранее в четверг пресс-служба МЧС России сообщила РИА Новости, что транспортный самолет Ил-76 МЧС России доставил в Азербайджан свыше 13 тонн гуманитарной помощи, в последующем груз будет передан уполномоченным представителям Ирана.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Почему война против Ирана гораздо опаснее для России, чем это кажется
6 марта, 08:00
"Россия обратилась к Азербайджану с просьбой принять самолет, просьба была рассмотрена, и решение было принято уважаемым Ильхамом Гейдаровичем (Алиевым - ред.) за один час. Большое спасибо азербайджанской стороне", - приводит слова дипломата агентство Report.
Евдокимов также отметил высокий уровень организации процесса в аэропорту города Ленкорань, куда приземлился российский самолет.
Накануне между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и его азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым состоялся телефонный разговор. Путин выразил благодарность Алиеву за оперативную помощь в эвакуации из Исламской Республики Иран российских граждан, а также созданные условия для доставки гуманитарной помощи, отправленной его страной Ирану, через азербайджанскую территорию.
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Война Израиля и Ирана в 2026 году: причины, хронология и последствия
28 февраля, 10:20
 
