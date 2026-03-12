Рейтинг@Mail.ru
Красноярские спасатели рассказали о поисках мужчины в нацпарке - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:29 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/poiski-2080118409.html
Красноярские спасатели рассказали о поисках мужчины в нацпарке
Красноярские спасатели рассказали о поисках мужчины в нацпарке - РИА Новости, 12.03.2026
Красноярские спасатели рассказали о поисках мужчины в нацпарке
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ "Спасатель") и волонтеры прошли 25 километров горной тайги в поисках 55-летнего мужчины, который еще РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T07:29:00+03:00
2026-03-12T07:29:00+03:00
происшествия
красноярский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/25108/14/251081491_0:1:2001:1126_1920x0_80_0_0_098e323913887cb630be056c2ee3be63.jpg
https://ria.ru/20260311/zvenigorod-2079995638.html
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/25108/14/251081491_0:0:2001:1500_1920x0_80_0_0_b425767b65a462e505f1695ec602eb8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярский край
Происшествия, Красноярский край
Красноярские спасатели рассказали о поисках мужчины в нацпарке

Красноярские спасатели прошли 25 километров тайги в поисках 55-летнего мужчины

© РИА Новости / Николай Волков | Перейти в медиабанкЗаповедник "Красноярские столбы"
Заповедник Красноярские столбы - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Николай Волков
Перейти в медиабанк
Заповедник "Красноярские столбы". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 12 мар – РИА Новости. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ "Спасатель") и волонтеры прошли 25 километров горной тайги в поисках 55-летнего мужчины, который еще 9 марта ушел в район национального парка "Красноярские Столбы" и до сих пор не вернулся, сообщает отряд у себя в Telegram-канале.
"25 километров горно-таежной местности обследовали вчера краевые спасатели совместно с сотрудниками полиции и волонтерами в ходе поиска мужчины на "Красноярских Столбах". Проверялись не только основные туристические маршруты, но и труднодоступные места и дикие тропы, не отмеченные на картах национального парка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к поискам также был привлечен кинологический расчет Красноярского поисково-спасательного отряда. Пока мужчину найти не удалось, его поиски будут продолжены в четверг.
Поисковые работы на месте пропажи детей в Звенигороде. 11 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Поиски пропавших в Звенигороде детей идут по усиленной схеме
Вчера, 16:05
 
ПроисшествияКрасноярский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала