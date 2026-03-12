https://ria.ru/20260312/poiski-2080118409.html
Красноярские спасатели рассказали о поисках мужчины в нацпарке
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ "Спасатель") и волонтеры прошли 25 километров горной тайги в поисках 55-летнего мужчины, который еще
2026-03-12T07:29:00+03:00
2026-03-12T07:29:00+03:00
2026-03-12T07:29:00+03:00
происшествия
красноярский край
красноярский край
2026
Новости
ru-RU
КРАСНОЯРСК, 12 мар – РИА Новости.
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ "Спасатель") и волонтеры прошли 25 километров горной тайги в поисках 55-летнего мужчины, который еще 9 марта ушел в район национального парка "Красноярские Столбы" и до сих пор не вернулся, сообщает отряд у себя в Telegram-канале
"25 километров горно-таежной местности обследовали вчера краевые спасатели совместно с сотрудниками полиции и волонтерами в ходе поиска мужчины на "Красноярских Столбах". Проверялись не только основные туристические маршруты, но и труднодоступные места и дикие тропы, не отмеченные на картах национального парка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к поискам также был привлечен кинологический расчет Красноярского поисково-спасательного отряда. Пока мужчину найти не удалось, его поиски будут продолжены в четверг.