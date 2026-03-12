Красноярские спасатели рассказали о поисках мужчины в нацпарке

"25 километров горно-таежной местности обследовали вчера краевые спасатели совместно с сотрудниками полиции и волонтерами в ходе поиска мужчины на "Красноярских Столбах". Проверялись не только основные туристические маршруты, но и труднодоступные места и дикие тропы, не отмеченные на картах национального парка", - говорится в сообщении.