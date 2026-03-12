Синоптик рассказал о заморозках в Москве в марте

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Температура в марте в Москве еще будет понижаться до минус пяти градусов, также возможны заморозки в апреле и в мае, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Обязательно будут заморозки в марте. И не заморозки, а даже морозы. Еще в марте температура до минус пяти в Москве будет понижаться. Март - это ещё не весна по климату", - сказал Леус

По словам собеседника агентства, метеорологическая весна в этом году в столице наступила рано, и благодаря антициклону температура днем остается высокой, однако в предстоящие выходные в Москве по ночам будет до минус 2-3 градусов.