Синоптик рассказал о заморозках в Москве в марте
Синоптик рассказал о заморозках в Москве в марте - РИА Новости, 12.03.2026
Синоптик рассказал о заморозках в Москве в марте
Температура в марте в Москве еще будет понижаться до минус пяти градусов, также возможны заморозки в апреле и в мае, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 12.03.2026
Синоптик рассказал о заморозках в Москве в марте
Леус: заморозки до -5 градусов еще вернутся в Москву в марте
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Температура в марте в Москве еще будет понижаться до минус пяти градусов, также возможны заморозки в апреле и в мае, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Обязательно будут заморозки в марте. И не заморозки, а даже морозы. Еще в марте температура до минус пяти в Москве
будет понижаться. Март - это ещё не весна по климату", - сказал Леус
.
По словам собеседника агентства, метеорологическая весна в этом году в столице наступила рано, и благодаря антициклону температура днем остается высокой, однако в предстоящие выходные в Москве по ночам будет до минус 2-3 градусов.
Леус подчеркнул, что заморозки не исключены также в апреле и в мае.