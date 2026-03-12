Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о заморозках в Москве в марте - РИА Новости, 12.03.2026
18:35 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/pogoda-2080301653.html
Синоптик рассказал о заморозках в Москве в марте
Температура в марте в Москве еще будет понижаться до минус пяти градусов, также возможны заморозки в апреле и в мае, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 12.03.2026
общество
москва
михаил леус
погода
общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Синоптик рассказал о заморозках в Москве в марте

Леус: заморозки до -5 градусов еще вернутся в Москву в марте

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Температура в марте в Москве еще будет понижаться до минус пяти градусов, также возможны заморозки в апреле и в мае, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Обязательно будут заморозки в марте. И не заморозки, а даже морозы. Еще в марте температура до минус пяти в Москве будет понижаться. Март - это ещё не весна по климату", - сказал Леус.
По словам собеседника агентства, метеорологическая весна в этом году в столице наступила рано, и благодаря антициклону температура днем остается высокой, однако в предстоящие выходные в Москве по ночам будет до минус 2-3 градусов.
Леус подчеркнул, что заморозки не исключены также в апреле и в мае.
Пречистенская набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Синоптик рассказал, что москвичей ожидает аномально теплая погода
11 марта, 22:57
 
ОбществоМоскваМихаил ЛеусПогода
 
 
