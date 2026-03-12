Более 21 тысячи заявлений на регистрацию брака подали в Подмосковье

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Более 21 тысячи заявлений подали пары на заключение брака в Подмосковье в этом году, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В ведомстве подвели предварительные итоги кампании по подаче заявлений на регистрацию брака на 2026 год. Многие пары заранее делали заявки и бронировали даты для торжеств в дворцах бракосочетания и выездных локациях.

"Более 21 тысячи заявлений уже поступило от пар, планирующих узаконить свои отношения в этом году. Отрадно, что в топе не только традиционные ЗАГСы, но и наши выездные площадки — их сейчас более 80. В этом году особенно популярны "Патриот" и усадьба Гребнево. Мы стараемся, чтобы у жителей Подмосковья была возможность заключить брак в любом уголке региона, будь то исторический музей, городской парк или современный лофт. Каждая церемония должна стать незабываемым событием", — отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин, его слова приводит пресс-служба.

Также в министерстве отметили стабильный интерес к летнему сезону. Так, лидером по популярности стал июнь, на который пришлось более 4 тысяч заявлений. Пары выбирают первый летний месяц за теплую погоду, а также возможность организовать выездные церемонии на природе.