Более 21 тысячи заявлений на регистрацию брака подали в Подмосковье
15:13 12.03.2026
Более 21 тысячи заявлений на регистрацию брака подали в Подмосковье
Более 21 тысячи заявлений на регистрацию брака подали в Подмосковье
Более 21 тысячи заявлений подали пары на заключение брака в Подмосковье в этом году, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области. РИА Новости, 12.03.2026
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Более 21 тысячи заявлений на регистрацию брака подали в Подмосковье

Свыше 21 тысячи заявлений на регистрацию брака подали в Подмосковье на 2026 год

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Более 21 тысячи заявлений подали пары на заключение брака в Подмосковье в этом году, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
В ведомстве подвели предварительные итоги кампании по подаче заявлений на регистрацию брака на 2026 год. Многие пары заранее делали заявки и бронировали даты для торжеств в дворцах бракосочетания и выездных локациях.
"Более 21 тысячи заявлений уже поступило от пар, планирующих узаконить свои отношения в этом году. Отрадно, что в топе не только традиционные ЗАГСы, но и наши выездные площадки — их сейчас более 80. В этом году особенно популярны "Патриот" и усадьба Гребнево. Мы стараемся, чтобы у жителей Подмосковья была возможность заключить брак в любом уголке региона, будь то исторический музей, городской парк или современный лофт. Каждая церемония должна стать незабываемым событием", — отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин, его слова приводит пресс-служба.
Также в министерстве отметили стабильный интерес к летнему сезону. Так, лидером по популярности стал июнь, на который пришлось более 4 тысяч заявлений. Пары выбирают первый летний месяц за теплую погоду, а также возможность организовать выездные церемонии на природе.
Подать заявление на регистрацию брака можно через портал "Госуслуги". Пары, желающие провести церемонию в одной из выездных локаций, могут ознакомиться с ними на сайте "Свадьба в Подмосковье".
Свыше 260 тысяч детей прошли профосмотры в Подмосковье
11 марта, 15:20
11 марта, 15:20
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
