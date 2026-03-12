https://ria.ru/20260312/podmoskove-2080241019.html
Более 21 тысячи заявлений на регистрацию брака подали в Подмосковье
Более 21 тысячи заявлений на регистрацию брака подали в Подмосковье - РИА Новости, 12.03.2026
Более 21 тысячи заявлений на регистрацию брака подали в Подмосковье
Более 21 тысячи заявлений подали пары на заключение брака в Подмосковье в этом году, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T15:13:00+03:00
2026-03-12T15:13:00+03:00
2026-03-12T15:13:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074136603_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_0c694c72ef58eee18f63bb211674a9a4.jpg
https://ria.ru/20260311/podmoskove-2079980577.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074136603_218:0:2947:2047_1920x0_80_0_0_d6dac87d01b5e509635e4c843ed39b5b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Более 21 тысячи заявлений на регистрацию брака подали в Подмосковье
Свыше 21 тысячи заявлений на регистрацию брака подали в Подмосковье на 2026 год
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Более 21 тысячи заявлений подали пары на заключение брака в Подмосковье в этом году, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
В ведомстве подвели предварительные итоги кампании по подаче заявлений на регистрацию брака на 2026 год. Многие пары заранее делали заявки и бронировали даты для торжеств в дворцах бракосочетания и выездных локациях.
"Более 21 тысячи заявлений уже поступило от пар, планирующих узаконить свои отношения в этом году. Отрадно, что в топе не только традиционные ЗАГСы, но и наши выездные площадки — их сейчас более 80. В этом году особенно популярны "Патриот" и усадьба Гребнево. Мы стараемся, чтобы у жителей Подмосковья была возможность заключить брак в любом уголке региона, будь то исторический музей, городской парк или современный лофт. Каждая церемония должна стать незабываемым событием", — отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин, его слова приводит пресс-служба.
Также в министерстве отметили стабильный интерес к летнему сезону. Так, лидером по популярности стал июнь, на который пришлось более 4 тысяч заявлений. Пары выбирают первый летний месяц за теплую погоду, а также возможность организовать выездные церемонии на природе.
Подать заявление на регистрацию брака можно через портал "Госуслуги". Пары, желающие провести церемонию в одной из выездных локаций, могут ознакомиться с ними на сайте "Свадьба в Подмосковье".