https://ria.ru/20260312/plyuschenko-2080347291.html
"Потом и соточку гульнем": Плющенко поделился эмоциями на 85-летии Мишина
"Потом и соточку гульнем": Плющенко поделился эмоциями на 85-летии Мишина - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
"Потом и соточку гульнем": Плющенко поделился эмоциями на 85-летии Мишина
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко назвал своего тренера Алексея Мишина "живчиком" и пообещал в будущем вместе отметить... РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026-03-12T21:27:00+03:00
2026-03-12T21:27:00+03:00
2026-03-12T21:27:00+03:00
фигурное катание
спорт
алексей мишин
евгений плющенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/90146/12/901461250_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_d4d333fad5b7f270046788e5be41fe98.jpg
https://ria.ru/20260312/mishin-2080342840.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/90146/12/901461250_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_ea0abfba67a0d552565328efc4a61966.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, алексей мишин, евгений плющенко
Фигурное катание, Спорт, Алексей Мишин, Евгений Плющенко
"Потом и соточку гульнем": Плющенко поделился эмоциями на 85-летии Мишина
Плющенко пообещал вместе отметить столетний юбилей Мишина, празднующего 85-летие
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко назвал своего тренера Алексея Мишина "живчиком" и пообещал в будущем вместе отметить столетний юбилей специалиста.
Мишину 8 марта исполнилось 85 лет, его ученики и ученики его учеников подготовили двухдневную концертную программу в честь тренера.
«
"Большая радость. Сегодня большая радость - у моего великого тренера, у второго моего отца юбилей, 85 лет. Он живчик, огурчик, помидорчик - постоянно в движении. Я очень горжусь своим наставником, тренером. И для меня большая честь быть сегодня на таком действительно значимом юбилейном мероприятии. Всю жизнь я отработал здесь. Больше 20 лет мы вместе проработали с Алексеем Николаевичем. Поэтому очень приятно. Сегодня душевный праздник, очень много спортсменов, классных спортсменов. И Татьяна Николаевна рядом, и внуки - очень здорово", - заявил Плющенко журналистам.
На вопрос о наличии желания организовать ледовое шоу для Мишина Плющенко ответил: "Мастером мирового масштаба является моя жена. Все наши шоу - "Золушка", "Лебединое озеро", "Белоснежка", "Спящая красавица", "Снежная королева", "Щелкунчик" и многие другие - это прежде всего заслуга моей супруги. Она продюсер, это ее деятельность. Я где-то рядом, немного помогаю, но основная работа - ее. И у нее это очень здорово получается. Я думаю, лучше всех. Поэтому если когда-нибудь будет такая возможность со стороны моего тренера, мы с удовольствием это сделаем. Жизнь продолжается, ему всего лишь 85. Поэтому 90 отметим с размахом. А потом и соточку гульнем".