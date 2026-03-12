Рейтинг@Mail.ru
"Потом и соточку гульнем": Плющенко поделился эмоциями на 85-летии Мишина
Фигурное катание/коньки
Фигурное катание
 
21:27 12.03.2026
"Потом и соточку гульнем": Плющенко поделился эмоциями на 85-летии Мишина
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко назвал своего тренера Алексея Мишина "живчиком" и пообещал в будущем вместе отметить...
фигурное катание
спорт
алексей мишин
евгений плющенко
фигурное катание, алексей мишин, евгений плющенко
"Потом и соточку гульнем": Плющенко поделился эмоциями на 85-летии Мишина

Плющенко пообещал вместе отметить столетний юбилей Мишина, празднующего 85-летие

Российский фигурист Евгений Плющенко и тренер Алексей Мишин (слева направо)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко назвал своего тренера Алексея Мишина "живчиком" и пообещал в будущем вместе отметить столетний юбилей специалиста.
Мишину 8 марта исполнилось 85 лет, его ученики и ученики его учеников подготовили двухдневную концертную программу в честь тренера.
«
"Большая радость. Сегодня большая радость - у моего великого тренера, у второго моего отца юбилей, 85 лет. Он живчик, огурчик, помидорчик - постоянно в движении. Я очень горжусь своим наставником, тренером. И для меня большая честь быть сегодня на таком действительно значимом юбилейном мероприятии. Всю жизнь я отработал здесь. Больше 20 лет мы вместе проработали с Алексеем Николаевичем. Поэтому очень приятно. Сегодня душевный праздник, очень много спортсменов, классных спортсменов. И Татьяна Николаевна рядом, и внуки - очень здорово", - заявил Плющенко журналистам.
На вопрос о наличии желания организовать ледовое шоу для Мишина Плющенко ответил: "Мастером мирового масштаба является моя жена. Все наши шоу - "Золушка", "Лебединое озеро", "Белоснежка", "Спящая красавица", "Снежная королева", "Щелкунчик" и многие другие - это прежде всего заслуга моей супруги. Она продюсер, это ее деятельность. Я где-то рядом, немного помогаю, но основная работа - ее. И у нее это очень здорово получается. Я думаю, лучше всех. Поэтому если когда-нибудь будет такая возможность со стороны моего тренера, мы с удовольствием это сделаем. Жизнь продолжается, ему всего лишь 85. Поэтому 90 отметим с размахом. А потом и соточку гульнем".
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Болельщику стало плохо на ледовом шоу, посвященном юбилею тренера Мишина
