"Потом и соточку гульнем": Плющенко поделился эмоциями на 85-летии Мишина

"Большая радость. Сегодня большая радость - у моего великого тренера, у второго моего отца юбилей, 85 лет. Он живчик, огурчик, помидорчик - постоянно в движении. Я очень горжусь своим наставником, тренером. И для меня большая честь быть сегодня на таком действительно значимом юбилейном мероприятии. Всю жизнь я отработал здесь. Больше 20 лет мы вместе проработали с Алексеем Николаевичем. Поэтому очень приятно. Сегодня душевный праздник, очень много спортсменов, классных спортсменов. И Татьяна Николаевна рядом, и внуки - очень здорово", - заявил Плющенко журналистам.

На вопрос о наличии желания организовать ледовое шоу для Мишина Плющенко ответил: "Мастером мирового масштаба является моя жена. Все наши шоу - "Золушка", "Лебединое озеро", "Белоснежка", "Спящая красавица", "Снежная королева", "Щелкунчик" и многие другие - это прежде всего заслуга моей супруги. Она продюсер, это ее деятельность. Я где-то рядом, немного помогаю, но основная работа - ее. И у нее это очень здорово получается. Я думаю, лучше всех. Поэтому если когда-нибудь будет такая возможность со стороны моего тренера, мы с удовольствием это сделаем. Жизнь продолжается, ему всего лишь 85. Поэтому 90 отметим с размахом. А потом и соточку гульнем".