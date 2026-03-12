Рейтинг@Mail.ru
07:39 12.03.2026
"Битцевский маньяк" обжаловал отказ перевести его в колонию ближе к Москве
2026
"Битцевский маньяк" обжаловал отказ перевести его в колонию ближе к Москве

Александр Пичушкин
Александр Пичушкин. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Пожизненно осужденный "Битцевский маньяк" Александр Пичушкин подал кассационную жалобу на отказ перевести его из ИК "Полярная сова" в колонию, расположенную ближе к Москве, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Сообщается, что кассационная жалоба поступила в суд в конце февраля.
Замоскворецкий суд Москвы в прошлом году отказался удовлетворять иск Пичушкина, в котором он просил перевести его в колонию, расположенную ближе к Москве, так как до задержания он жил в столице, здесь до сих пор живет его мать. Кроме того, осужденный просил взыскать со ФСИН 100 тысяч рублей в качестве компенсации за понесенные "глубокие морально-нравственные страдания", указав, что "страдает от заболевания системы кровообращения второй степени" из-за сложных климатических условий - колония "Полярная сова" расположена в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.
Александр Пичушкин, так называемый битцевский маньяк
"Битцевский маньяк" пожаловался на потерю времени в колонии
4 сентября 2025, 04:08
 
