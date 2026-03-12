"Битцевский маньяк" обжаловал отказ перевести его в колонию ближе к Москве

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Пожизненно осужденный "Битцевский маньяк" Александр Пичушкин подал кассационную жалобу на отказ перевести его из ИК "Полярная сова" в колонию, расположенную ближе к Москве, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.