В Петербурге задержали мужчину, пытавшегося распилить сейф в чужой квартире

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала молодого человека, который пробрался в чужую квартиру и попытался распилить сейф с ювелирными украшениями, но сбежал, когда домой неожиданно вернулся хозяин, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Согласно релизу ведомства, в среду в полицию Невского района поступило сообщение о проникновении неизвестного в квартиру оного из домов по Клочкову переулку.

"Прибывшими на место оперативниками установлено, что 24-летний мужчина вернулся домой и застиг врасплох неизвестного, пытавшегося распилить сейф, в котором находились ювелирные украшения на сумму свыше 1 миллиона рублей. После внезапной встречи незнакомец поспешно ретировался", – говорится в сообщении

Потерпевший оценил нанесенный ущерб в 150 тысяч рублей. По подозрению в краже правоохранители задержали 19-летнего жителя Ижевска . В полиции уточнили, что молодого человека привлекли к административной ответственности по статье 6.9 КоАП РФ об употреблении наркотиков.