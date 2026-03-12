https://ria.ru/20260312/peterburg-2080230514.html
В Петербурге задержали мужчину, пытавшегося распилить сейф в чужой квартире
В Петербурге задержали мужчину, пытавшегося распилить сейф в чужой квартире
В Петербурге задержали мужчину, пытавшегося распилить сейф в чужой квартире
Полиция Санкт-Петербурга задержала молодого человека, который пробрался в чужую квартиру и попытался распилить сейф с ювелирными украшениями, но сбежал, когда...
В Петербурге задержали мужчину, пытавшегося распилить сейф в чужой квартире
В Петербурге мужчина хотел распилить сейф, но сбежал при встрече с хозяином
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала молодого человека, который пробрался в чужую квартиру и попытался распилить сейф с ювелирными украшениями, но сбежал, когда домой неожиданно вернулся хозяин, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно релизу ведомства, в среду в полицию Невского района поступило сообщение о проникновении неизвестного в квартиру оного из домов по Клочкову переулку.
"Прибывшими на место оперативниками установлено, что 24-летний мужчина вернулся домой и застиг врасплох неизвестного, пытавшегося распилить сейф, в котором находились ювелирные украшения на сумму свыше 1 миллиона рублей. После внезапной встречи незнакомец поспешно ретировался", – говорится в сообщении
.
Потерпевший оценил нанесенный ущерб в 150 тысяч рублей. По подозрению в краже правоохранители задержали 19-летнего жителя Ижевска
. В полиции уточнили, что молодого человека привлекли к административной ответственности по статье 6.9 КоАП РФ
об употреблении наркотиков.
Также юноша стал фигурантом уголовного дела по части 3 статьи 30, пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу в особо крупном размере). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения, отметили в ведомстве.