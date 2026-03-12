Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге задержали мужчину, пытавшегося распилить сейф в чужой квартире - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:31 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/peterburg-2080230514.html
В Петербурге задержали мужчину, пытавшегося распилить сейф в чужой квартире
В Петербурге задержали мужчину, пытавшегося распилить сейф в чужой квартире - РИА Новости, 12.03.2026
В Петербурге задержали мужчину, пытавшегося распилить сейф в чужой квартире
Полиция Санкт-Петербурга задержала молодого человека, который пробрался в чужую квартиру и попытался распилить сейф с ювелирными украшениями, но сбежал, когда... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T14:31:00+03:00
2026-03-12T14:31:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20260213/moskva-2074160939.html
https://ria.ru/20260218/pokhischenie-2075109732.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
В Петербурге задержали мужчину, пытавшегося распилить сейф в чужой квартире

В Петербурге мужчина хотел распилить сейф, но сбежал при встрече с хозяином

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала молодого человека, который пробрался в чужую квартиру и попытался распилить сейф с ювелирными украшениями, но сбежал, когда домой неожиданно вернулся хозяин, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно релизу ведомства, в среду в полицию Невского района поступило сообщение о проникновении неизвестного в квартиру оного из домов по Клочкову переулку.
Кража картины с выставки Центра московского долголетия Северное Бутово - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
В Москве рецидивистка украла картину за 50 тысяч рублей
13 февраля, 13:43
"Прибывшими на место оперативниками установлено, что 24-летний мужчина вернулся домой и застиг врасплох неизвестного, пытавшегося распилить сейф, в котором находились ювелирные украшения на сумму свыше 1 миллиона рублей. После внезапной встречи незнакомец поспешно ретировался", – говорится в сообщении.
Потерпевший оценил нанесенный ущерб в 150 тысяч рублей. По подозрению в краже правоохранители задержали 19-летнего жителя Ижевска. В полиции уточнили, что молодого человека привлекли к административной ответственности по статье 6.9 КоАП РФ об употреблении наркотиков.
Также юноша стал фигурантом уголовного дела по части 3 статьи 30, пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу в особо крупном размере). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения, отметили в ведомстве.
Полиция - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
В Приморье группа лиц похитила мужчину из дома
18 февраля, 07:23
 
ПроисшествияРоссияСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала