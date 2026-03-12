https://ria.ru/20260312/pentagon-2080351234.html
В Пентагоне заявили, что готовили ВПК США к конфликту задолго до операции
США начали готовить свой ВПК к "любому будущему конфликту" задолго до операции против Ирана, рассказал заместитель министерства войны США по закупкам и... РИА Новости, 12.03.2026
В Пентагоне заявили, что готовили ВПК США к конфликту задолго до операции
Даффи: США начали готовить свой ВПК к любому конфликту задолго до Ирана