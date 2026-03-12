Рейтинг@Mail.ru
21:41 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/pentagon-2080351234.html
В Пентагоне заявили, что готовили ВПК США к конфликту задолго до операции
В Пентагоне заявили, что готовили ВПК США к конфликту задолго до операции
в мире, иран, сша, израиль, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В Пентагоне заявили, что готовили ВПК США к конфликту задолго до операции

Даффи: США начали готовить свой ВПК к любому конфликту задолго до Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 12 мар – РИА Новости. США начали готовить свой ВПК к "любому будущему конфликту" задолго до операции против Ирана, рассказал заместитель министерства войны США по закупкам и обеспечению Майкл Даффи.
Пентагоне мы также размышляли о том, какая промышленная база нам нужна, и ещё задолго до операции "Эпическая ярость" мы вложили довольно много времени и усилий в то, чтобы, очевидно, подумать о том, как преобразовать нашу систему закупок, а также о том, как укрепить нашу промышленную базу, чтобы обеспечить наличие у нас вооружений, которые нам понадобятся для любого будущего конфликта", – сказал Даффи в ходе мероприятия в институте Рейгана.
Он заверил, что в Иране США применяют "некоторые из самых мощных вооружений", которыми располагают.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Здание Пентагона - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В Пентагоне оценили ущерб от удара Ирана по штаб-квартире флота в Бахрейне
11 марта, 13:08
 
В миреИранСШАИзраильМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
