Эксперт призвала работодателей софинансировать взносы россиян на пенсию

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Корпоративные пенсионные программы, при которых сотрудники добровольно будут делать взносы на будущую пенсию, а работодатели их софинансировать, необходимо развивать в России, заявила РИА Новости председатель совета директоров негосударственного пенсионного фонда "Будущее" Галина Морозова.

"В России необходимо вводить корпоративные пенсионные программы, когда работник будет добровольно вносить взносы, а работодатель - их софинансировать", - сказала Морозова.

Она отметила, что такие механизмы помогают формировать долгосрочные сбережения и могут повысить уровень доходов граждан после выхода на пенсию.

По словам эксперта, без дополнительных стимулов ни компании, ни сотрудники обычно не формируют такие сбережения. В связи с этим развитие негосударственных пенсионных накоплений должно происходить через корпоративные программы с участием работодателей.