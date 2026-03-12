https://ria.ru/20260312/pensiya-2080191569.html
Эксперт призвала работодателей софинансировать взносы россиян на пенсию
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Корпоративные пенсионные программы, при которых сотрудники добровольно будут делать взносы на будущую пенсию, а работодатели их софинансировать, необходимо развивать в России, заявила РИА Новости председатель совета директоров негосударственного пенсионного фонда "Будущее" Галина Морозова.
"В России
необходимо вводить корпоративные пенсионные программы, когда работник будет добровольно вносить взносы, а работодатель - их софинансировать", - сказала Морозова.
Она отметила, что такие механизмы помогают формировать долгосрочные сбережения и могут повысить уровень доходов граждан после выхода на пенсию.
По словам эксперта, без дополнительных стимулов ни компании, ни сотрудники обычно не формируют такие сбережения. В связи с этим развитие негосударственных пенсионных накоплений должно происходить через корпоративные программы с участием работодателей.
"При введении таких корпоративных программ, где работник сам платит, а работодатель софинансирует взносы в обязательном порядке, мы получим мощнейший толчок для развития пенсионной отрасли", - подчеркнула Морозова.