12:33 12.03.2026
Эксперт призвала работодателей софинансировать взносы россиян на пенсию

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВыдача пенсий в Новосибирске
Выдача пенсий в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Выдача пенсий в Новосибирске. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Корпоративные пенсионные программы, при которых сотрудники добровольно будут делать взносы на будущую пенсию, а работодатели их софинансировать, необходимо развивать в России, заявила РИА Новости председатель совета директоров негосударственного пенсионного фонда "Будущее" Галина Морозова.
России необходимо вводить корпоративные пенсионные программы, когда работник будет добровольно вносить взносы, а работодатель - их софинансировать", - сказала Морозова.
Она отметила, что такие механизмы помогают формировать долгосрочные сбережения и могут повысить уровень доходов граждан после выхода на пенсию.
По словам эксперта, без дополнительных стимулов ни компании, ни сотрудники обычно не формируют такие сбережения. В связи с этим развитие негосударственных пенсионных накоплений должно происходить через корпоративные программы с участием работодателей.
"При введении таких корпоративных программ, где работник сам платит, а работодатель софинансирует взносы в обязательном порядке, мы получим мощнейший толчок для развития пенсионной отрасли", - подчеркнула Морозова.
