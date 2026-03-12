https://ria.ru/20260312/pasport-2080100839.html
Пресс-служба МВД рассказала, когда можно не ставить подпись в паспорте
Россияне, которые не имеют возможности из-за физической неспособности поставить свою подпись в паспорте, могут поставить в документе прочерк, сообщили РИА... РИА Новости, 12.03.2026
россия
Пресс-служба МВД рассказала, когда можно не ставить подпись в паспорте
РИА Новости: прочерк в паспорте можно ставить, если нет возможности расписаться
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Россияне, которые не имеют возможности из-за физической неспособности поставить свою подпись в паспорте, могут поставить в документе прочерк, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.
В ведомстве отметили, что при получении внутрироссийского и заграничного паспортов россиянин ставит свою подпись на второй странице паспорта для подтверждения сведений и идентификации личности владельца.
"При получении паспорта гражданином Российской Федерации, не имеющим возможности в силу физической неспособности проставить свою подпись, вместо подписи ставится прочерк", - сказали в пресс-службе.