Посол Палестины обвинил Израиль в усилении давления на Газу

ВЕНА, 12 мар - РИА Новости. Посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН Салах Абдель Шафи обвинил Израиль в усилении давления на Газу на фоне кризиса с Ираном.

По его словам, наличие одного кризиса не должно отвлекать внимание международного сообщества от других конфликтов.

"И, честно говоря, я думаю, что мир всё-таки способен заниматься несколькими задачами одновременно. То, что существует один кризис, не означает, что нельзя заниматься другим. Но, к сожалению, иногда это используется как предлог: мол, сейчас мы заняты Ираном и этой войной", - отметил собеседник агентства.