Посол Палестины обвинил Израиль в усилении давления на Газу - РИА Новости, 12.03.2026
01:52 12.03.2026
Посол Палестины обвинил Израиль в усилении давления на Газу
Посол Палестины обвинил Израиль в усилении давления на Газу - РИА Новости, 12.03.2026
Посол Палестины обвинил Израиль в усилении давления на Газу
Посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН Салах Абдель Шафи обвинил Израиль в усилении давления на Газу на фоне кризиса с Ираном. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T01:52:00+03:00
2026-03-12T01:52:00+03:00
2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031403043_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_4fe95bce2b12638ae6fb67c3c1d954b7.jpg
1920
1920
true
Посол Палестины обвинил Израиль в усилении давления на Газу

Посол Палестины в Австрии Салах Абдель Шафи обвинил Израиль в давлении на Газу

Посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель Шафи
Посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель Шафи - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Фото : Миссия Государства Палестина в Австрии
Посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель Шафи. Архивное фото
ВЕНА, 12 мар - РИА Новости. Посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН Салах Абдель Шафи обвинил Израиль в усилении давления на Газу на фоне кризиса с Ираном.
"После атаки Израиля на Иран в субботу Израиль сразу же закрыл границу с Газой. То есть Израиль, можно сказать, под прикрытием пыли войны усиливает свои меры против Газы. Да, они пользуются тем, что мир занят Ираном и этим кризисом, и усиливают свои действия", - сказал в интервью РИА Новости дипломат.
По его словам, наличие одного кризиса не должно отвлекать внимание международного сообщества от других конфликтов.
"И, честно говоря, я думаю, что мир всё-таки способен заниматься несколькими задачами одновременно. То, что существует один кризис, не означает, что нельзя заниматься другим. Но, к сожалению, иногда это используется как предлог: мол, сейчас мы заняты Ираном и этой войной", - отметил собеседник агентства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
