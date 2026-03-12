https://ria.ru/20260312/palestina-2080093604.html
Посол Палестины обвинил Израиль в усилении давления на Газу
Посол Палестины обвинил Израиль в усилении давления на Газу
ВЕНА, 12 мар - РИА Новости. Посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН Салах Абдель Шафи обвинил Израиль в усилении давления на Газу на фоне кризиса с Ираном.
"После атаки Израиля
на Иран
в субботу Израиль сразу же закрыл границу с Газой. То есть Израиль, можно сказать, под прикрытием пыли войны усиливает свои меры против Газы. Да, они пользуются тем, что мир занят Ираном и этим кризисом, и усиливают свои действия", - сказал в интервью РИА Новости дипломат.
По его словам, наличие одного кризиса не должно отвлекать внимание международного сообщества от других конфликтов.
"И, честно говоря, я думаю, что мир всё-таки способен заниматься несколькими задачами одновременно. То, что существует один кризис, не означает, что нельзя заниматься другим. Но, к сожалению, иногда это используется как предлог: мол, сейчас мы заняты Ираном и этой войной", - отметил собеседник агентства.
США
и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.