Овчинский: жителей 13 старых домов в Новогирееве расселили по реновации

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. За все время реализации программы реновации в районе Новогиреево в Москве из 13 старых домов переселили около тысячи семей, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
«
"С начала старта переселения в районе Новогиреево в 2023 году расселили 13 старых домов. Более тысячи семей переехали в готовые квартиры с улучшенной отделкой, что позволило им не тратить время на дополнительный ремонт. Под заселение участникам программы передали пять новостроек, возведенных с учетом безбарьерной среды", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Он отметил, что во дворах новостроек обустроили детские площадки и зоны для занятий спортом, а также посадили деревья и кусты.
При этом в рамках программы реновации в районе должны расселить всего 72 дома, взамен 16 тысячам человек передадут новое жилье, добавил министр столичного правительства.
Реновация длится в Москве с 2017 года. По программе планируется расселить около 1 миллиона человек из 5 тысяч старых домов.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в программу реновации добавят еще пять площадок.