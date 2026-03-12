https://ria.ru/20260312/orsk-2080224662.html
Губернатор Оренбуржья попросил Путина помочь в восстановлении дамбы в Орске
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным попросил помощи в восстановлении дамбы, которую прорвало в 2024 году и затопило Орск.
"Здесь нужна ваша помощь. Дамба (в Орске
– ред.). Мы ее обследовали, залатали три прорыва. Дамба большая, 25 километров. Начали насыпать – в некоторых местах по 6 метров насыпали. Плюс два моста. Цена вопроса – 28,2 миллиарда рублей. Провели технической совет с Росводресурсами, с министром природных ресурсов проговорил. Но там надо целевую программу, мы за один год это не сделаем, это надо включать в трёхлетку и методично это дело решать. Прошу вашей помощи, потому что здесь я один не справлюсь, честно говорю. Это безопасность людей", - сказал Солнцев
на встрече с Путиным
.
Губернатор региона доложил президенту, что для пострадавших от паводка 2024 года в Орске построили поселок на 294 дома (микрорайон "Звёздный"). Возвели 12-этажный дом и уже заселили горожан.
"Часть квартир отдали врачам, потому что там есть проблемы с кадрами, врачами в Орске. Там есть онкоцентр, тоже построили по вашему поручению. Да, диагностикой мы сегодня больше выявляем, но специалистов не хватает. Чтобы специалистов привлечь, часть квартир отдали медикам", - добавил губернатор.