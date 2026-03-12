Губернатор Оренбуржья попросил Путина помочь в восстановлении дамбы в Орске

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным попросил помощи в восстановлении дамбы, которую прорвало в 2024 году и затопило Орск.

Губернатор региона доложил президенту, что для пострадавших от паводка 2024 года в Орске построили поселок на 294 дома (микрорайон "Звёздный"). Возвели 12-этажный дом и уже заселили горожан.

"Часть квартир отдали врачам, потому что там есть проблемы с кадрами, врачами в Орске. Там есть онкоцентр, тоже построили по вашему поручению. Да, диагностикой мы сегодня больше выявляем, но специалистов не хватает. Чтобы специалистов привлечь, часть квартир отдали медикам", - добавил губернатор.