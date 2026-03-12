https://ria.ru/20260312/opolchenie-2080280075.html
Штабы Ирака не участвовали в атаках на базы США, заявили в ополчении
Штабы Ирака не участвовали в атаках на базы США, заявили в ополчении
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Штабы и позиции иракского народного ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" с начала марта подверглись более 30 авиаударам США, при том что эти объекты никоим образом не участвовали в атаках на американские военные базы в Ираке и в регионе, говорится в заявлении ополчения, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Согласно релизу, с начала марта авиация США
наносила удары по штабам ополчения в провинциях Дияла
, Киркук
, Анбар
, Найнава
, Салах-эд-Дин
, Васит и Бабиль.
"Подтверждаем, что эти штабы никоим образом не причастны к атакам на американские базы в Ираке
или за его пределами", - говорится в документе.
Объекты, которые подверглись нападениям, являются частью общей системы обеспечения безопасности в Ираке, подчеркивается в заявлении. Согласно релизу, по позициям ополчения в общей сложности нанесены 32 авиаудара. В результате этих атак с начала марта погибли 27 бойцов, ранения получили еще 50 членов ополчения. Жертвами авиаударов по объектам ополчения в четверг, по уточненным данным, стали девять бойцов, еще девять пострадали.
В заявлении выражается самый резкий протест и осуждение в связи с этими преступными авиаударами.
Ранее информационное агентство Shafaq сообщило со ссылкой на источник в местных органах безопасности о гибели 35 человек и ранении еще около 90 в результате серии ударов по трем объектам "Аль-Хашд аш-Шааби
" в провинции Анбар на западе страны в четверг утром.
США и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
Начало военной операции Вашингтон
и Тель-Авив
объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи
. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин
заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.