Рейтинг@Mail.ru
Штабы Ирака не участвовали в атаках на базы США, заявили в ополчении - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:24 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/opolchenie-2080280075.html
Штабы Ирака не участвовали в атаках на базы США, заявили в ополчении
Штабы Ирака не участвовали в атаках на базы США, заявили в ополчении - РИА Новости, 12.03.2026
Штабы Ирака не участвовали в атаках на базы США, заявили в ополчении
Штабы и позиции иракского народного ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" с начала марта подверглись более 30 авиаударам США, при том что эти объекты никоим образом не... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T17:24:00+03:00
2026-03-12T17:24:00+03:00
в мире
сша
иран
анбар (мухафаза)
али хаменеи
владимир путин
аль-хашд аш-шааби
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150722/44/1507224468_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_2ee3376671fde83e1293731177244807.jpg
https://ria.ru/20260312/irak-2080168285.html
https://ria.ru/20260312/irak-2080095248.html
https://ria.ru/20260312/irak-2080257295.html
сша
иран
анбар (мухафаза)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150722/44/1507224468_14:0:5134:3840_1920x0_80_0_0_5965f39f86ec1f25ca1c704cb196d10f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, анбар (мухафаза), али хаменеи, владимир путин, аль-хашд аш-шааби, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Анбар (мухафаза), Али Хаменеи, Владимир Путин, Аль-Хашд аш-Шааби, Военная операция США и Израиля против Ирана
Штабы Ирака не участвовали в атаках на базы США, заявили в ополчении

Иракские штабы, подвергшиеся ударам, не участвовали в атаках на базы США

© AP Photo / Khalid MohammedИракские военные
Иракские военные - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Khalid Mohammed
Иракские военные . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Штабы и позиции иракского народного ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" с начала марта подверглись более 30 авиаударам США, при том что эти объекты никоим образом не участвовали в атаках на американские военные базы в Ираке и в регионе, говорится в заявлении ополчения, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Согласно релизу, с начала марта авиация США наносила удары по штабам ополчения в провинциях Дияла, Киркук, Анбар, Найнава, Салах-эд-Дин, Васит и Бабиль.
Истребители ВВС США F-16 над территорией Ирака - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Число погибших при ударах в Ираке возросло до 35, пишут СМИ
Вчера, 11:27
"Подтверждаем, что эти штабы никоим образом не причастны к атакам на американские базы в Ираке или за его пределами", - говорится в документе.
Объекты, которые подверглись нападениям, являются частью общей системы обеспечения безопасности в Ираке, подчеркивается в заявлении. Согласно релизу, по позициям ополчения в общей сложности нанесены 32 авиаудара. В результате этих атак с начала марта погибли 27 бойцов, ранения получили еще 50 членов ополчения. Жертвами авиаударов по объектам ополчения в четверг, по уточненным данным, стали девять бойцов, еще девять пострадали.
В заявлении выражается самый резкий протест и осуждение в связи с этими преступными авиаударами.
Ранее информационное агентство Shafaq сообщило со ссылкой на источник в местных органах безопасности о гибели 35 человек и ранении еще около 90 в результате серии ударов по трем объектам "Аль-Хашд аш-Шааби" в провинции Анбар на западе страны в четверг утром.
Нефтяной завод в Басре, Ирак - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Работу нефтяных портов Ирака приостановили
Вчера, 02:09
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Рабочий на нефтяном месторождении Румайла в Ираке - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Ирак заявил о снижении объемов добычи нефти из-за эскалации вокруг Ирана
Вчера, 16:02
 
В миреСШАИранАнбар (мухафаза)Али ХаменеиВладимир ПутинАль-Хашд аш-ШаабиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала