Рейтинг@Mail.ru
Обломки БПЛА упали на фасад здания в Дубае - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/oblomki-2080196230.html
Обломки БПЛА упали на фасад здания в Дубае
Обломки БПЛА упали на фасад здания в Дубае - РИА Новости, 12.03.2026
Обломки БПЛА упали на фасад здания в Дубае
Обломки беспилотника упали на фасад здания рядом с главной трассой Дубая, дорогой шейха Зейда, после перехвата, никто не пострадал, сообщил в четверг медиаофис... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T12:43:00+03:00
2026-03-12T12:43:00+03:00
в мире
дубай
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/134204/61/1342046116_0:49:2000:1174_1920x0_80_0_0_d7245ca47c19f4788e716840c594bdf5.jpg
https://ria.ru/20260307/iran-2079294557.html
дубай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/134204/61/1342046116_187:0:1815:1221_1920x0_80_0_0_2c0b4b97491d9e9c24a25c36cb6bbe96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дубай, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Дубай, Военная операция США и Израиля против Ирана
Обломки БПЛА упали на фасад здания в Дубае

Обломки БПЛА упали на фасад здания рядом с главной трассой Дубая

© РИА Новости / Анна ЧерноваДубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Анна Чернова
Дубай, ОАЭ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 12 мар - РИА Новости. Обломки беспилотника упали на фасад здания рядом с главной трассой Дубая, дорогой шейха Зейда, после перехвата, никто не пострадал, сообщил в четверг медиаофис правительства эмирата.
Ранее в этот же день обломки беспилотника упали в районе жилого района Аль-Бидаа в Дубае.
"Власти Дубая отреагировали на незначительный инцидент, вызванный обломками в результате перехвата, упавшими на фасад здания на улице шейха Зайда. Пострадавших нет", - отметили в медиаофисе.
Пуск ракеты армией Ирана - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Силы КСИР ударили по американским военным в дубайском отеле
7 марта, 22:33
 
В миреДубайВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала