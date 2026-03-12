https://ria.ru/20260312/oblomki-2080196230.html
Обломки БПЛА упали на фасад здания в Дубае
Обломки БПЛА упали на фасад здания в Дубае - РИА Новости, 12.03.2026
Обломки БПЛА упали на фасад здания в Дубае
Обломки беспилотника упали на фасад здания рядом с главной трассой Дубая, дорогой шейха Зейда, после перехвата, никто не пострадал, сообщил в четверг медиаофис... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T12:43:00+03:00
2026-03-12T12:43:00+03:00
2026-03-12T12:43:00+03:00
в мире
дубай
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/134204/61/1342046116_0:49:2000:1174_1920x0_80_0_0_d7245ca47c19f4788e716840c594bdf5.jpg
https://ria.ru/20260307/iran-2079294557.html
дубай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/134204/61/1342046116_187:0:1815:1221_1920x0_80_0_0_2c0b4b97491d9e9c24a25c36cb6bbe96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дубай, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Дубай, Военная операция США и Израиля против Ирана
Обломки БПЛА упали на фасад здания в Дубае
Обломки БПЛА упали на фасад здания рядом с главной трассой Дубая