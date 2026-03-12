https://ria.ru/20260312/oae-2080334346.html
Иностранцам с истекшим ВНЖ разрешили вернуться в ОАЭ до конца марта
Иностранцам с истекшим ВНЖ разрешили вернуться в ОАЭ до конца марта - РИА Новости, 12.03.2026
Иностранцам с истекшим ВНЖ разрешили вернуться в ОАЭ до конца марта
Иностранцам с истекшими резидентскими визами в ОАЭ разрешили вернуться в страну до 31 марта, говорится в заявлении пресс-службы правительства ОАЭ. РИА Новости, 12.03.2026
