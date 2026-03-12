Рейтинг@Mail.ru
Иностранцам с истекшим ВНЖ разрешили вернуться в ОАЭ до конца марта - РИА Новости, 12.03.2026
20:12 12.03.2026
Иностранцам с истекшим ВНЖ разрешили вернуться в ОАЭ до конца марта
Иностранцам с истекшим ВНЖ разрешили вернуться в ОАЭ до конца марта
Иностранцам с истекшими резидентскими визами в ОАЭ разрешили вернуться в страну до 31 марта, говорится в заявлении пресс-службы правительства ОАЭ. РИА Новости, 12.03.2026
Иностранцам с истекшим ВНЖ разрешили вернуться в ОАЭ до конца марта

Эмират Шарджа в ОАЭ
Эмират Шарджа в ОАЭ. Архивное фото
ДУБАЙ, 12 мар - РИА Новости. Иностранцам с истекшими резидентскими визами в ОАЭ разрешили вернуться в страну до 31 марта, говорится в заявлении пресс-службы правительства ОАЭ.
"С 28 февраля по 31 марта 2026 года Федеральное управление по вопросам идентификации личности, гражданства, таможни и погранбезопасности разрешает находящимся за границей резидентам, имеющим просроченные резидентские визы, вернуться в страну без нового разрешения на въезд", - говорится в заявлении на официальной страничке правительства ОАЭ в соцсети Х.
Согласно заявлению, это решение вызвано текущей ситуацией в регионе, включая закрытие воздушного пространства и отмену рейсов.
