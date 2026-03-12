Рейтинг@Mail.ru
Предсказания Нострадамуса о конфликте США и Ирана в 2026 году - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:40 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/nostradamus-2080179238.html
Предсказания Нострадамуса о конфликте США и Ирана в 2026 году
Предсказания Нострадамуса о конфликте США и Ирана в 2026 году - РИА Новости, 12.03.2026
Предсказания Нострадамуса о конфликте США и Ирана в 2026 году
На фоне вспыхнувшего конфликта США и Израиля с Ираном последователи Мишеля Нострадамуса утверждают — некоторые из его самых страшных предсказаний, похоже,... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T18:40:00+03:00
2026-03-12T18:40:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915518030_0:237:833:706_1920x0_80_0_0_8d03dd0690073dcc76b43f9965bcd5ca.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915518030_0:127:833:752_1920x0_80_0_0_0af5fbc86dbb9cb7f6f787ae0e0ab084.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Предсказания Нострадамуса о конфликте США и Ирана в 2026 году

© Public domainПортрет Нострадамуса
Портрет Нострадамуса - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Public domain
Портрет Нострадамуса
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Вадим Минеев. На фоне вспыхнувшего конфликта США и Израиля с Ираном последователи Мишеля Нострадамуса утверждают — некоторые из его самых страшных предсказаний, похоже, сбудутся в 2026 году.
Что же предрекал французский врач и астролог?

Предсказал убийство президента и теракты 11 сентября

Славу великого предсказателя Нострадамус получил еще при жизни, когда ему удалось опубликовать свой первый труд — "Пророчества".
Это сборник из 942 поэтических четверостиший, который написан в весьма загадочном, аллегорическом стиле. Повествует о войне, стихийных бедствиях, политических переворотах и социальных изменениях.
Из-за того, что язык посланий был чрезвычайно витиеватым и сложным для понимания, практически любое слово из четверостиший может иметь несколько значений и трактоваться по-разному.
Нострадамуса часто называют предсказателем целого ряда важнейших исторических событий, включая приход к власти Адольфа Гитлера, Французскую революцию и убийство Джона Кеннеди. Некоторые считают, что он предвидел теракты 11 сентября и смерть принцессы Дианы.
Однако эти интерпретации в значительной степени ретроспективны и расплывчаты.

Семь месяцев войны

В подтверждение теории о конфликте Ирана и США приводится еще одно предсказание: "Огонь небесный грянет во дворец; когда свет Марса ослабеет; семь месяцев большая война, народ гибнет от порчи".
© AP Photo / Mohsen GanjiДым на месте взрыва в Тегеране
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Mohsen Ganji
Дым на месте взрыва в Тегеране
По мнению последователей провидца, упоминание "семимесячной войны" может быть предупреждением о том, как долго может продлиться конфликт на Ближнем Востоке.
Еще одно предсказание Нострадамуса гласит: "Когда Марс пройдет свой путь среди звезд, святилище будет окроплено человеческой кровью. С восточной стороны вспыхнут три пожара, а Запад погрузится во тьму".
Поскольку Марс был древнеримским богом войны, ряд толкователей считают, что этот отрывок указывает на то, что 2026-й может стать еще одним годом, отмеченным жестокими глобальными конфликтами. Другой, не менее распространенный вариант толкования: Марс может означать месяц март.

Рой пчел — при чем тут Иран?

По мере обострения и разрастания конфликта на Ближнем Востоке последователи Нострадамуса заявляют, что происходящее до жути напоминает предсказание пророка о "семимесячной войне".
В одном из отрывков, озаглавленном "Катрен I:26", говорится: "Большой пчелиный рой поднимется <...> ночью из засады", что долгое время ставило в тупик историков и любителей пророчеств.
Хотя ученые часто утверждают, что этот отрывок относится к средневековым военным действиям или символическим образам, современные толкователи связывают эту фразу с роями дронов — беспилотных летательных аппаратов, способных поражать цели под покровом темноты.
И Иран, и США вложили значительные средства в разработку собственных БПЛА, которые теперь способны вести наблюдение, наносить точечные удары и координировать роевые атаки.

Катастрофа на Украине

Одно из предсказаний Нострадамуса пугающе напоминает нынешнюю ситуацию на Украине.
"Из-за долгой войны вся армия истощилась, и у них не осталось денег для солдат. Вместо золота и серебра они будут чеканить кожаные монеты, галльскую медь и полумесяц", — писал прорицатель.
Истощение украинской армии связывается с сокращением США военной помощи, а также нехваткой людских ресурсов. В Киеве уже не скрывают: ситуация очень сложная.
© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе
Тем более что, по заявлениям американской прессы, сами США столкнулись с угрозой истощения запасов высокоточных боеприпасов и ракет-перехватчиков из-за интенсивных ударов по Ирану.

Новый лидер

Есть еще один часто повторяющийся мотив предсказаний: появление таинственного лидера, который может основать "водную империю". Возможно, это символизирует изменение альянсов или появление новых центров силы в стратегических морских регионах.
Хотя специалисты предупреждают, что катрены Нострадамуса намеренно сформулированы расплывчато и допускают множество интерпретаций, его предсказания часто всплывают в моменты глобальных кризисов.
По мере нарастающей эскалации конфликта между США и Ираном ряд сторонников теории пророчеств считают, что зловещие предостережения провидца XVI века могут сбыться в этом году.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала