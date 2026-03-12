Предсказания Нострадамуса о конфликте США и Ирана в 2026 году

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Вадим Минеев. На фоне вспыхнувшего конфликта США и Израиля с Ираном последователи Мишеля Нострадамуса утверждают — некоторые из его самых страшных предсказаний, похоже, сбудутся в 2026 году.

Что же предрекал французский врач и астролог?

Предсказал убийство президента и теракты 11 сентября

Славу великого предсказателя Нострадамус получил еще при жизни, когда ему удалось опубликовать свой первый труд — "Пророчества".

Это сборник из 942 поэтических четверостиший, который написан в весьма загадочном, аллегорическом стиле. Повествует о войне, стихийных бедствиях, политических переворотах и социальных изменениях.

Из-за того, что язык посланий был чрезвычайно витиеватым и сложным для понимания, практически любое слово из четверостиший может иметь несколько значений и трактоваться по-разному.

Нострадамуса часто называют предсказателем целого ряда важнейших исторических событий, включая приход к власти Адольфа Гитлера, Французскую революцию и убийство Джона Кеннеди. Некоторые считают, что он предвидел теракты 11 сентября и смерть принцессы Дианы.

Однако эти интерпретации в значительной степени ретроспективны и расплывчаты.

Семь месяцев войны

В подтверждение теории о конфликте Ирана и США приводится еще одно предсказание: "Огонь небесный грянет во дворец; когда свет Марса ослабеет; семь месяцев большая война, народ гибнет от порчи".

По мнению последователей провидца, упоминание "семимесячной войны" может быть предупреждением о том, как долго может продлиться конфликт на Ближнем Востоке.

Еще одно предсказание Нострадамуса гласит : "Когда Марс пройдет свой путь среди звезд, святилище будет окроплено человеческой кровью. С восточной стороны вспыхнут три пожара, а Запад погрузится во тьму".

Поскольку Марс был древнеримским богом войны, ряд толкователей считают, что этот отрывок указывает на то, что 2026-й может стать еще одним годом, отмеченным жестокими глобальными конфликтами. Другой, не менее распространенный вариант толкования: Марс может означать месяц март.

Рой пчел — при чем тут Иран?

По мере обострения и разрастания конфликта на Ближнем Востоке последователи Нострадамуса заявляют, что происходящее до жути напоминает предсказание пророка о "семимесячной войне".

В одном из отрывков, озаглавленном "Катрен I:26", говорится : "Большой пчелиный рой поднимется <...> ночью из засады", что долгое время ставило в тупик историков и любителей пророчеств.

Хотя ученые часто утверждают, что этот отрывок относится к средневековым военным действиям или символическим образам, современные толкователи связывают эту фразу с роями дронов — беспилотных летательных аппаратов, способных поражать цели под покровом темноты.

И Иран, и США вложили значительные средства в разработку собственных БПЛА, которые теперь способны вести наблюдение, наносить точечные удары и координировать роевые атаки.

Катастрофа на Украине

Одно из предсказаний Нострадамуса пугающе напоминает нынешнюю ситуацию на Украине.

"Из-за долгой войны вся армия истощилась, и у них не осталось денег для солдат. Вместо золота и серебра они будут чеканить кожаные монеты, галльскую медь и полумесяц", — писал прорицатель.

Истощение украинской армии связывается с сокращением США военной помощи, а также нехваткой людских ресурсов. В Киеве уже не скрывают: ситуация очень сложная.

Тем более что, по заявлениям американской прессы, сами США столкнулись с угрозой истощения запасов высокоточных боеприпасов и ракет-перехватчиков из-за интенсивных ударов по Ирану.

Новый лидер

Есть еще один часто повторяющийся мотив предсказаний: появление таинственного лидера, который может основать "водную империю". Возможно, это символизирует изменение альянсов или появление новых центров силы в стратегических морских регионах.

Хотя специалисты предупреждают, что катрены Нострадамуса намеренно сформулированы расплывчато и допускают множество интерпретаций, его предсказания часто всплывают в моменты глобальных кризисов.