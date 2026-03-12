Эксперты рассказали о правилах безопасной покупки и продажи недвижимости

"Покупка и продажа недвижимости не входят в список привычных задач, с которыми мы сталкиваемся регулярно. Любая операция с квартирой, домом, гаражом и другими видами имущества требует соблюдения определенного алгоритма действий и юридических процедур, о которых многие даже не догадываются", - приводятся на портале слова Валентины Шилиной, руководителя проекта "Перезвони сам" столичного Департамента информационных технологий.

По ее словам, при выборе объекта важно обращать внимание не только на его характеристики и расположение, но и на юридическую историю - кто является собственником, как была проведена приватизация, а также есть ли обременения или ограничения на продажу.