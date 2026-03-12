https://ria.ru/20260312/nedvizhimost-2080120283.html
Эксперты рассказали о правилах безопасной покупки и продажи недвижимости
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости.
Сделки с недвижимостью требуют соблюдения определенного алгоритма действий и внимательной проверки юридической истории объекта, чтобы избежать мошенничества, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы
"Покупка и продажа недвижимости не входят в список привычных задач, с которыми мы сталкиваемся регулярно. Любая операция с квартирой, домом, гаражом и другими видами имущества требует соблюдения определенного алгоритма действий и юридических процедур, о которых многие даже не догадываются", - приводятся на портале слова Валентины Шилиной, руководителя проекта "Перезвони сам" столичного Департамента информационных технологий.
По ее словам, при выборе объекта важно обращать внимание не только на его характеристики и расположение, но и на юридическую историю - кто является собственником, как была проведена приватизация, а также есть ли обременения или ограничения на продажу.
Эксперты проекта также рекомендуют насторожиться, если стоимость недвижимости значительно ниже рыночной, продавец торопит со сделкой или жилье перепродается несколько раз за короткий срок. Перед покупкой специалисты советуют проверить документы и заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости, где содержится информация о владельце и самом объекте.