Киев и Лондон стремятся к эскалации, заявил Небензя

ООН, 12 мар - РИА Новости. Киев и Лондон стремятся к эскалации вместо того, чтобы дать шанс мирным переговорам по Украине, заявил постпред России в ООН Василий Небензя, говоря об украинской атаке по Брянску.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские террористы ударили во вторник по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По последним данным региональных властей, в результате нанесенного ракетного удара семь человек погибли, еще 42 получили ранения.
"Киев и Лондон ищут пути дальнейшей эскалации напряженности. Эта тактика не нова. Это неоднократно применялось всякий раз, когда начинала вырисовываться реальная перспектива урегулирования. Вряд ли случайно, что время проведения этой атаки совпало с сигналами из Вашингтона, выражающими надежду на то, что переговоры по украинскому урегулированию достигли поворотного момента", - заявил Небензя журналистам.
