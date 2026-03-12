Рейтинг@Mail.ru
Киев и Лондон стремятся к эскалации, заявил Небензя
00:25 12.03.2026
Киев и Лондон стремятся к эскалации, заявил Небензя
Небензя: Киев и Лондон не дают мирным переговорам по Украине шанса

Постпред России при ООН Василий Небензя
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 12 мар - РИА Новости. Киев и Лондон стремятся к эскалации вместо того, чтобы дать шанс мирным переговорам по Украине, заявил постпред России в ООН Василий Небензя, говоря об украинской атаке по Брянску.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские террористы ударили во вторник по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По последним данным региональных властей, в результате нанесенного ракетного удара семь человек погибли, еще 42 получили ранения.
Последствия ракетного удара ВСУ по Брянску - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Атака ВСУ на Брянск неслучайно совпала с сигналами США о мире, заявил МИД
Вчера, 16:06
"Киев и Лондон ищут пути дальнейшей эскалации напряженности. Эта тактика не нова. Это неоднократно применялось всякий раз, когда начинала вырисовываться реальная перспектива урегулирования. Вряд ли случайно, что время проведения этой атаки совпало с сигналами из Вашингтона, выражающими надежду на то, что переговоры по украинскому урегулированию достигли поворотного момента", - заявил Небензя журналистам.
