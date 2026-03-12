https://ria.ru/20260312/nebenzya-2080084833.html
Небензя прокомментировал удар ВСУ по Брянску
Небензя прокомментировал удар ВСУ по Брянску - РИА Новости, 12.03.2026
Небензя прокомментировал удар ВСУ по Брянску
Постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что западные спонсоры Владимира Зеленского несут полную ответственность за убийство гражданских в Брянске. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T00:23:00+03:00
2026-03-12T00:23:00+03:00
2026-03-12T00:32:00+03:00
в мире
брянск
украина
россия
брянская область
владимир зеленский
василий небензя
александр богомаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974534778_0:357:2351:1680_1920x0_80_0_0_1655046909d140089e5bda5c8fda67ee.jpg
https://ria.ru/20260311/bryansk-2079996113.html
брянск
украина
россия
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974534778_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1971dca5952b6d19a49d4cfb5a48f05c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брянск, украина, россия, брянская область, владимир зеленский, василий небензя, александр богомаз, оон
В мире, Брянск, Украина, Россия, Брянская область, Владимир Зеленский, Василий Небензя, Александр Богомаз, ООН
Небензя прокомментировал удар ВСУ по Брянску
Небензя: спонсоры Зеленского несут ответственность за убийство людей в Брянске