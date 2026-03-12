Рейтинг@Mail.ru
00:23 12.03.2026 (обновлено: 00:32 12.03.2026)
Небензя прокомментировал удар ВСУ по Брянску
Постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что западные спонсоры Владимира Зеленского несут полную ответственность за убийство гражданских в Брянске. РИА Новости, 12.03.2026
в мире, брянск, украина, россия, брянская область, владимир зеленский, василий небензя, александр богомаз, оон
В мире, Брянск, Украина, Россия, Брянская область, Владимир Зеленский, Василий Небензя, Александр Богомаз, ООН
© AP Photo / Seth WenigПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя . Архивное фото
ООН, 12 мар - РИА Новости. Постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что западные спонсоры Владимира Зеленского несут полную ответственность за убийство гражданских в Брянске.
"Западные спонсоры Зеленского несут полную ответственность за убийство мирных жителей вместо того, чтобы дать реальный шанс мирным переговорам при посредничестве Соединённых Штатов", - сказал Небензя журналистам.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские террористы ударили во вторник по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По последним данным региональных властей, в результате нанесенного ракетного удара семь человек погибли, еще 42 получили ранения.
В миреБрянскУкраинаРоссияБрянская областьВладимир ЗеленскийВасилий НебензяАлександр БогомазООН
 
 
