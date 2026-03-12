Рейтинг@Mail.ru
Небензя ответил на вопрос о новом проекте резолюции по Ближнему Востоку - РИА Новости, 12.03.2026
01:18 12.03.2026
Небензя ответил на вопрос о новом проекте резолюции по Ближнему Востоку
Небензя ответил на вопрос о новом проекте резолюции по Ближнему Востоку
Постпред РФ в ООН Василий Небензя в ответ на вопрос РИА Новости о том, планирует ли Россия представить новый проект резолюции по Ближнему Востоку, заявил, что... РИА Новости, 12.03.2026
в мире
россия
ближний восток
москва
василий небензя
оон
военная операция сша и израиля против ирана
россия
ближний восток
москва
2026
в мире, россия, ближний восток, москва, василий небензя, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Россия, Ближний Восток, Москва, Василий Небензя, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Небензя ответил на вопрос о новом проекте резолюции по Ближнему Востоку

Небензя: Россия будет руководствоваться развитием событий на Ближнем Востоке

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 12 мар – РИА Новости. Постпред РФ в ООН Василий Небензя в ответ на вопрос РИА Новости о том, планирует ли Россия представить новый проект резолюции по Ближнему Востоку, заявил, что Москва будет "руководствоваться развитием событий".
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что СБ ООН не смог принять проект резолюции РФ с призывом к прекращению огня на Ближнем Востоке и осуждению атак против гражданских. В поддержку резолюции выступили четыре страны. Еще девять воздержались. США как постоянный член с правом вето и Латвия голосовали против. Для принятия документа нужно девять голосов в его поддержку - документу РФ их не хватило.
"У нас только что было одно (голосование - ред.). Вы видели результат. Посмотрим, как все будет развиваться. Мы не знаем, что произойдёт дальше, и будем руководствоваться развитием событий", – сказал он журналистам в ООН, отвечая на вопрос агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В США назвали следующую после Ирана жертву
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияБлижний ВостокМоскваВасилий НебензяООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
