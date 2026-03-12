Небензя ответил на вопрос о новом проекте резолюции по Ближнему Востоку

ООН, 12 мар – РИА Новости. Постпред РФ в ООН Василий Небензя в ответ на вопрос РИА Новости о том, планирует ли Россия представить новый проект резолюции по Ближнему Востоку, заявил, что Москва будет "руководствоваться развитием событий".

"У нас только что было одно (голосование - ред.). Вы видели результат. Посмотрим, как все будет развиваться. Мы не знаем, что произойдёт дальше, и будем руководствоваться развитием событий", – сказал он журналистам в ООН, отвечая на вопрос агентства.