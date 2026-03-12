Рейтинг@Mail.ru
Нос пятачком. Ученые научили нейросеть распознавать свиней
Наука
 
09:00 12.03.2026
Нос пятачком. Ученые научили нейросеть распознавать свиней
Нос пятачком. Ученые научили нейросеть распознавать свиней - РИА Новости, 12.03.2026
Нос пятачком. Ученые научили нейросеть распознавать свиней
"Умную" систему распознавания свиней в стаде с точностью более 95 процентов разработали ученые НИУ БелГУ в составе международного научного коллектива... РИА Новости, 12.03.2026
наука
белгородский государственный университет
экономика
университетская наука
наука
технологии
ветеринария
Нос пятачком. Ученые научили нейросеть распознавать свиней

Ученые БелГУ создали высокоточный метод распознания свиней с помощью нейросети

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. "Умную" систему распознавания свиней в стаде с точностью более 95 процентов разработали ученые НИУ БелГУ в составе международного научного коллектива. Аппаратно-программный комплекс основан на механизме различения животных по их уникальным чертам: он распознает каждую особь и ведет за ней персональное наблюдение. Результаты исследования опубликованы в Technologies.
По словам разработчиков комплекса, предложенный метод отличается от аналогов тем, что идентифицирует свиней по биометрическим параметрам морды с помощью нейросети в режиме открытого набора. В отличие от закрытого, где система распознает только те объекты, на которых ее обучили, и требует полной переподготовки при появлении новых, открытый может самостоятельно обнаружить в стаде новое, ранее незнакомое животное и автоматически включить его в базу.
«

"Точность обнаружения животных на изображениях составляет 99,5 процента, а точность идентификации конкретной особи — более 95 процентов. Эти показатели выше, чем те, которые встречаются сейчас в научной литературе", — сообщила соавтор проекта, заведующая кафедрой информационных и робототехнических систем НИУ БелГУ Ольга Иващук.

Как объяснили исследователи, комплекс без физического контакта отслеживает передвижения животных, частоту и продолжительность их приемов пищи, что позволяет диагностировать заболевания на ранних стадиях. Эту систему мониторинга ученые протестировали на свиньях.
"Сегодня для контроля за состоянием сельскохозяйственных животных предлагаются в основном инвазивные методы (маркировка, прикрепление сенсоров или установка идентификационных меток). Такие методы дорогостоящие, а также могут оказывать стрессовое воздействие на животных. Наш метод не предполагает физического контакта с животным", — рассказала эксперт.
Работу системы ученые разделили на несколько этапов: нейросеть обнаруживает животных в видеопотоке с камер, затем идентифицирует животное по базе данных. После распознавания механизм в автоматическом режиме отслеживает пищевое поведение каждой особи, а затем уведомляет операторов об обнаруженных отклонениях.
"Система вырабатывает практические рекомендации для персонала фермы, включая оптимизацию графиков кормления и корректировку условий содержания, таких как температурный режим в вольере", — сообщается в исследовании.
В рамках проекта ученые также ведут работу над созданием мобильного приложения, которое позволит персоналу фермы идентифицировать свиней в режиме реального времени с помощью камеры мобильного телефона.
Разработанная система, как заключили исследователи, обладает высокой степенью масштабируемости и может быть адаптирована как для ферм, так и для крупных промышленных комплексов.
"Технология может применяться на фермах различного уровня, в перспективе она может стать частью цифровых платформ управления животноводческими комплексами, в том числе и в других странах", — добавила Иващук.
В разработке участвовали ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ), а также Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова (Актау, Казахстан).
 
Наука
 
 
