НАСА подтвердило готовность миссии Artemis II к запуску в апреле

ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Американское космическое агентство НАСА заявило, что планирует выкатить аппарат для лунной миссии Artemis II на стартовую площадку 19 марта на фоне успешной проверки готовности к полёту и намерено провести запуск в начале апреля.

Ранее ракета и корабль для миссии Artemis II были сняты со стартовой площадки и отправлены на ремонт для устранения проблемы с давлением гелия в верхней ступени.

"По итогам обзора готовности к полёту все команды, участвовавшие в опросе, подтвердили готовность к запуску и выполнению полёта Artemis II вокруг Луны при условии завершения части работ до вывоза ракеты на стартовую площадку ... Мы планируем выкатить (аппарат - ред.) на стартовую площадку с прицелом на следующую неделю, через неделю от сегодняшнего дня, 19-го числа, мы идём по графику", - сказала журналистам заместитель главы НАСА Лори Глейз.

Она добавила, что агентство планирует провести запуск 1 апреля, ориентировочно в 18.24 по местному времени (01.24 мск), однако уточила, что запуск может произойти и в другие дни.

"Также хочу отметить: уверена, многие из вас видели наш календарь с зелёными квадратиками, где показаны доступные даты запусков в апреле. Мы продолжили уточнять наш анализ доступности запусков и теперь добавляем 2 апреля в календарь возможных запусков", - сказала Глейз.