Рейтинг@Mail.ru
НАСА подтвердило готовность миссии Artemis II к запуску в апреле - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:36 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/nasa-2080363562.html
НАСА подтвердило готовность миссии Artemis II к запуску в апреле
НАСА подтвердило готовность миссии Artemis II к запуску в апреле - РИА Новости, 12.03.2026
НАСА подтвердило готовность миссии Artemis II к запуску в апреле
Американское космическое агентство НАСА заявило, что планирует выкатить аппарат для лунной миссии Artemis II на стартовую площадку 19 марта на фоне успешной... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T23:36:00+03:00
2026-03-12T23:36:00+03:00
луна
земля
наса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102438/87/1024388768_0:203:2180:1429_1920x0_80_0_0_6872a481dcd5ecc2ccd5ff1aedd41d0d.jpg
https://ria.ru/20260227/nasa-2077253439.html
https://ria.ru/20260213/mks-2074192373.html
луна
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102438/87/1024388768_0:0:2180:1635_1920x0_80_0_0_8e24eb0e6015e1c5f45cac0caf160383.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луна, земля, наса
Луна, Земля, НАСА
НАСА подтвердило готовность миссии Artemis II к запуску в апреле

НАСА подтвердило готовность миссии Artemis II к запуску в начале апреля

CC BY 2.0 / JD Hancock / 3D NASA LogoЛоготип НАСА
Логотип НАСА - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
CC BY 2.0 / JD Hancock / 3D NASA Logo
Логотип НАСА. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Американское космическое агентство НАСА заявило, что планирует выкатить аппарат для лунной миссии Artemis II на стартовую площадку 19 марта на фоне успешной проверки готовности к полёту и намерено провести запуск в начале апреля.
Ранее ракета и корабль для миссии Artemis II были сняты со стартовой площадки и отправлены на ремонт для устранения проблемы с давлением гелия в верхней ступени.
Полное лунное затмение - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Высадка астронавтов на Луну может состояться в 2028 году, заявили в НАСА
27 февраля, 18:24
"По итогам обзора готовности к полёту все команды, участвовавшие в опросе, подтвердили готовность к запуску и выполнению полёта Artemis II вокруг Луны при условии завершения части работ до вывоза ракеты на стартовую площадку ... Мы планируем выкатить (аппарат - ред.) на стартовую площадку с прицелом на следующую неделю, через неделю от сегодняшнего дня, 19-го числа, мы идём по графику", - сказала журналистам заместитель главы НАСА Лори Глейз.
Она добавила, что агентство планирует провести запуск 1 апреля, ориентировочно в 18.24 по местному времени (01.24 мск), однако уточила, что запуск может произойти и в другие дни.
"Также хочу отметить: уверена, многие из вас видели наш календарь с зелёными квадратиками, где показаны доступные даты запусков в апреле. Мы продолжили уточнять наш анализ доступности запусков и теперь добавляем 2 апреля в календарь возможных запусков", - сказала Глейз.
Artemis II станет первым пилотируемым приближением к Луне за более чем 50 лет. Четыре астронавта за 10 дней должны облететь спутник и вернутся на Землю. Это станет самым дальним космическим путешествием, совершенным человеком. Высадка на спутник запланирована до 2028 года, сообщало ранее НАСА.
МКС - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
МКС будет оставаться на орбите еще долгое время, заявил глава НАСА
13 февраля, 15:19
 
ЛунаЗемляНАСА
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала