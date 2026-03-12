Житель Смоленска выманил три миллиона рублей у матерей пропавших бойцов СВО

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Жителя Смоленской области обвинили в мошенничестве после того, как он пообещал двум матерям пропавших без вести бойцов СВО разыскать их сыновей за 3 миллиона рублей, но обманул, сообщило МВД РФ.

"В Смоленской области следователи МО МВД России "Ярцевский" расследуют уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя, обвиняемого в серии мошенничеств. Злоумышленник похитил крупные суммы денег у женщин, чьи близкие родственники пропали без вести в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении

Мужчина заключен под стражу, уточнили в ведомстве.

Предварительно установлено, что фигурант втёрся в доверие к знакомой, чей сын-военнослужащий перестал выходить на связь, и убедил её в том, что у него якобы имеются связи, позволяющие установить местонахождение пропавшего бойца. Женщина поверила и рассказала об этом своей знакомой, которая также разыскивала своего сына, пропавшего в зоне СВО.

"Под предлогом оплаты поисковых мероприятий аферист в течение нескольких месяцев выманивал у доверившихся ему 54-летних жительниц Ярцева накопления. Суммарно гражданки передали ему 3 миллиона рублей. Кроме того, одну из жертв обмана злоумышленник склонил к покупке в его пользу автомобиля Nissan Qashqai стоимостью 600 тысяч рублей, мотивируя это необходимостью оперативных поездок по новым регионам России", - сообщает ведомство.

Не дождавшись обещанного и осознав обман, матери обратились за помощью в полицию, которая задержала мошенника по месту его жительства. Кроссовер, полученный преступным путём, был изъят и помещён на специализированную стоянку.