Центр "Мой бизнес" Псковской области помог более 1,5 тыс предпринимателей

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Более 1,5 тысячи предпринимателей Псковской области стали получателями услуг регионального центра "Мой бизнес" в прошлом году, сообщает пресс-служба облправительства.

Поддержку малого и среднего предпринимательства обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с руководителем регионального центра "Мой бизнес", директором областного фонда гарантий и развития предпринимательства Анастасией Ивановой.

Глава региона подчеркнул, что центр "Мой бизнес" поддержкой малого и среднего предпринимательства вносит значительный вклад в развитие Псковской области.

"В 2025 году было выдано порядка 200 льготных займов на общую сумму более полумиллиарда рублей", — приводит пресс-служба слова Ведерникова.

Иванова рассказала и о новых мерах поддержки предпринимателей.

"На базе центра "Мой бизнес" стартовала работа по содействию предпринимателям в маркировке в системе “Честный ЗНАК”", – сказала руководитель организации.

По ее словам, предприниматели могут бесплатно пройти весь путь – от консультации и открытия личного кабинета до получения этикеток на свою продукцию.

"С прошлого года на базе центра действует представительство Российского центра оборота прав интеллектуальной собственности. Помогаем предпринимателям, консультируем по товарному знаку, патенту, сертификации", – сказала Иванова.

Она добавила, что одной из востребованных услуг остаются микрозаймы, такую поддержку получили около 20 начинающих предпринимателей в 2025 году. Благодаря мерам поддержки, которые предоставляет центр, в регионе открылись 56 новых субъектов малого и среднего предпринимательства.

В этом году продолжат работать новые образовательные программы "СВОй бизнес", "Серебряный старт", "Азбука предпринимательства", в том числе и для переселенцев из-за рубежа.

Ведерников и Иванова обсудили и развитие креативной экономики в Псковской области.

"Ежегодно проводим мероприятия, которые стали визитной карточкой и отмечаются на федеральной площадке центра. Это форум “Неделя креативной экономики”. В прошлом году он прошел в шестой раз и был посвящен искусственному интеллекту. С конца 2024 года являемся опорной организацией по внедрению регионального стандарта по развитию креативной экономики в регионе. В 2026 году планируем в рамках городских фестивалей организовать зону креативных предпринимателей. Например, в том году на фестивале был организован показ мод региональных модельеров", – добавила Иванова.