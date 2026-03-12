Рейтинг@Mail.ru
Центр "Мой бизнес" Псковской области помог более 1,5 тыс предпринимателей - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
17:31 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/moy-biznes-2080281945.html
Центр "Мой бизнес" Псковской области помог более 1,5 тыс предпринимателей
Центр "Мой бизнес" Псковской области помог более 1,5 тыс предпринимателей - РИА Новости, 12.03.2026
Центр "Мой бизнес" Псковской области помог более 1,5 тыс предпринимателей
Более 1,5 тысячи предпринимателей Псковской области стали получателями услуг регионального центра "Мой бизнес" в прошлом году, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T17:31:00+03:00
2026-03-12T17:31:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948085941_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_1ecf81a4ec1db853c8b630fa6f298a20.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948085941_11:0:971:720_1920x0_80_0_0_6158bcd348da34b6b4075f7849449728.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Центр "Мой бизнес" Псковской области помог более 1,5 тыс предпринимателей

Свыше 1,5 тыс псковских предпринимателей получили помощь от центра "Мой бизнес"

© Фото : правительство Московской областиЦентр "Мой бизнес"
Центр Мой бизнес - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Фото : правительство Московской области
Центр "Мой бизнес". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Более 1,5 тысячи предпринимателей Псковской области стали получателями услуг регионального центра "Мой бизнес" в прошлом году, сообщает пресс-служба облправительства.
Поддержку малого и среднего предпринимательства обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с руководителем регионального центра "Мой бизнес", директором областного фонда гарантий и развития предпринимательства Анастасией Ивановой.
Глава региона подчеркнул, что центр "Мой бизнес" поддержкой малого и среднего предпринимательства вносит значительный вклад в развитие Псковской области.
"В 2025 году было выдано порядка 200 льготных займов на общую сумму более полумиллиарда рублей", — приводит пресс-служба слова Ведерникова.
Иванова рассказала и о новых мерах поддержки предпринимателей.
"На базе центра "Мой бизнес" стартовала работа по содействию предпринимателям в маркировке в системе “Честный ЗНАК”", – сказала руководитель организации.
По ее словам, предприниматели могут бесплатно пройти весь путь – от консультации и открытия личного кабинета до получения этикеток на свою продукцию.
"С прошлого года на базе центра действует представительство Российского центра оборота прав интеллектуальной собственности. Помогаем предпринимателям, консультируем по товарному знаку, патенту, сертификации", – сказала Иванова.
Она добавила, что одной из востребованных услуг остаются микрозаймы, такую поддержку получили около 20 начинающих предпринимателей в 2025 году. Благодаря мерам поддержки, которые предоставляет центр, в регионе открылись 56 новых субъектов малого и среднего предпринимательства.
В этом году продолжат работать новые образовательные программы "СВОй бизнес", "Серебряный старт", "Азбука предпринимательства", в том числе и для переселенцев из-за рубежа.
Ведерников и Иванова обсудили и развитие креативной экономики в Псковской области.
"Ежегодно проводим мероприятия, которые стали визитной карточкой и отмечаются на федеральной площадке центра. Это форум “Неделя креативной экономики”. В прошлом году он прошел в шестой раз и был посвящен искусственному интеллекту. С конца 2024 года являемся опорной организацией по внедрению регионального стандарта по развитию креативной экономики в регионе. В 2026 году планируем в рамках городских фестивалей организовать зону креативных предпринимателей. Например, в том году на фестивале был организован показ мод региональных модельеров", – добавила Иванова.
Поддержка предпринимателей проходит в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала